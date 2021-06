Nederlandse zanger Nielson maakt comeback na donkere periode: “Ik kon niet meer normaal functioneren”

“2020 heeft me op donkere plekken gebracht”, begon Nielson zijn lange bericht. “Ik kwam terecht in een storm van heftige gebeurtenissen die allemaal tegelijk plaatsvonden, waardoor het voor mij niet meer mogelijk was om normaal te functioneren.”

Een van die zware momenten was het overlijden van zijn neef Nathan op 10 augustus. Een maand eerder had hij te horen gekregen dat hij aan de ziekte leukemie leed. “Zijn overlijden was plotseling als bij een ongeluk en wierp een donkere schaduw over alles”, aldus Nielson, de artiestennaam van Niels Littooij.

De zanger trok de studio in om het verlies te verwerken. “Aan mijn bureau, nat van tranen en verspilde whiskey, schreef ik mijn ongefilterde gedachten en gevoelens op en maakte er liedjes van.” Het resultaat daarvan - de EP met de naam ‘Grijs’ - kondigde hij eveneens maandag aan, de dag waarop Nathan 29 jaar zou zijn geworden.

Broer met kanker

De artiest noemt het “liedjes die niet hadden mogen bestaan”. Hij brengt de plaat bovendien uit onder zijn eigen naam “omdat de liedjes gaan over mijn persoonlijke rouwproces. Hiermee zet ik voor mezelf een stap op de weg terug naar alle mooie dingen die ik aan het doen was met Nielson.”

Het nieuwe werk valt alvast in de smaak, want de zanger wordt al de hele dag overladen met complimentjes. “Ik heb behoorlijk lopen janken”, vertelde hij tijdens ‘De Coen en Sander Show’ op de Nederlandse zender Radio 538. “Vandaag is meer beladen dan ik had voorzien. De reacties komen echt binnen.” Nielson getuigde ook over een andere harde klap tijdens het afgelopen jaar. “Mijn broer kreeg ook kanker, twee dagen nadat mijn neef leukemie kreeg. Dan realiseer je je dat je dertig jaar lang een heel gezegend mens bent geweest. Het lastige van rouw is dat je denkt het een plek te geven, maar dan ben je weer helemaal terug bij af. Ik ben er nog lang niet klaar mee.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: