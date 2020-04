Nederlandse zanger Jody Bernal heeft corona gehad MVO

24 april 2020

De Nederlandse zanger Jody Bernal (38) heeft het coronavirus opgelopen, dat vertelde hij in de krant De Telegraaf. Ook zijn vrouw en kinderen waren besmet.

Jody zou corona hebben gekregen na een tripje naar de Franse Alpen, waar hij moest optreden. Gelukkig kregen zijn kinderen Olivia (3) en Poppy (1) slechts lichte symptomen. Zijn vrouw, Melissa, was er erger aan toe. “Ons huis was eventjes een ziekenboeg. En ik heb zelf nog altijd last van mijn stembanden.” Of het gezin ook getest is op het virus, is onduidelijk. Het is echter gebruikelijk dat gezinnen die niet in het ziekenhuis moeten worden opgenomen ook geen test krijgen.