Nederlandse zanger Dotan komt uit de kast

02 september 2019

22u42

Bron: ANP 1 Showbizz De Nederlandse zanger Dotan (32) is homoseksueel. Dat bekende hij in een groot interview met Johnny de Mol op SBS6. "Ik heb een heel bijzonder iemand in mijn leven, het is een vriend. Ik ben heel blij met hem."

De geruchten dat Dotan homo zou zijn staken al vaker de kop op, maar de zanger ging nooit op deze speculaties in. "Ik wist al vrij jong dat ik op mannen val”, vertelde hij. “Maar ik heb het er heel moeilijk mee gehad om dat te accepteren." Toen de zanger doorbrak in de muziekwereld, kreeg hij het advies om er niet mee naar buiten te komen. "Hou maar voor je, zei men. Laat het maar in het midden.”

Huilend in bed

Mede daardoor heeft het Dotan naar eigen zeggen heel lang gekost om zichzelf volledig te kunnen accepteren. "Ik had ook angst vanwege mijn Israëlische achtergrond en de traditionele opvattingen die daar toch leven", bekende de 32-jarige zanger. "Ik had lang gehoopt dat het weg zou gaan. Ik heb als puber vaak huilend in bed gelegen: alsjeblieft, kan het overgaan. Maar je kan het natuurlijk niet veranderen. Nu ben ik er trots op, ik schaam mij er niet voor en ben heel happy.” Verder bekende de zanger dat hij graag kinderen en een gezin wil.

Dotan maakt binnenkort op het podium zijn comeback nadat twee jaar terug bleek dat een groot deel van zijn volgers online 'trollen' waren.