Nederlandse YouTuber Enzo Knol vist wapen op uit stadsgracht DBJ

23 mei 2019

18u03 2 Showbizz De Nederlandse Youtuber Enzo Knol (25) heeft een wapen opgevist uit een stadsgracht in Amersfoort. Zelf denkt Knol dat het om een oud exemplaar uit de Tweede Wereldoorlog gaat.

Knol en zijn vrienden visten met behulp van een magneet heel wat oud metaal op uit de grachten in Amersfoort maar er zat ook wel een heel verrassende vondst bij. “Holy shit, ik heb een geweer”, roept Knol plots uit in zijn filmpje. “Wow, deze is wel oud”, klinkt het vervolgens terwijl hij het wapen bekijkt. Zelf denkt Knol dat het om een wapen uit de Tweede Wereldoorlog gaat, maar dat is niet officieel vastgesteld.

Uiteindelijk besluit Enzo om het wapen niet mee naar huis te nemen. “Dat komt omdat je zo’n wapen waarschijnlijk niet mee mag nemen, want het is een wapen. Maar dat je het hebt gevangen, is wel echt super sick.” Wat Knol er uiteindelijk wel mee gedaan heeft, is niet duidelijk.