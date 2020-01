Nederlandse YouTube-ster valt achterover van verbazing wanneer ze samen met Justin Bieber mag zingen in live-video Redactie

01 januari 2020

08u06

Bron: AD 0 Showbizz Het was een grote verrassing voor de Nederlandse vlogger Sera. Niemand minder dan Justin Bieber wilde met haar zingen op Instagram.

De Nederlandse zangeres was zelf een live-video aan het uitzenden op Instagram, waarin ze een liedje van Bieber coverde. De popster moet dat hebben gezien, want Sera valt zo goed als achterover wanneer Justin himself op haar liedje reageerde. “Hij wil dat je samen met hem een live-video maakt”, klinkt het bij haar vrienden, op de achtergrond. Sera gelooft haar ogen niet: “Oh my god, Justin Bieber’’, roept ze. En inderdaad: Justin is onder de indruk van haar zangkunsten en wil dat ze samen met hem een liedje zingt. Dat allemaal voor zijn miljoenen volgers. “Er is geen betere manier om 2019 te eindigen dan door te zingen met iemand waar ik zo lang tegenop keek’’, schrijft ze op haar sociale media, waar ze stukjes van die video deelde. “Ik kan niet stoppen met lachen.’’

Omdat de video waarin ze zingt met Bieber te lang is voor Instagram, heeft ze een verkorte versie geplaatst. Een langere plaatst ze naar eigen zeggen later op YouTube.

De zangeres heeft in korte tijd veel volgers gekregen op Instagram, TikTok en YouTube. Ze zingt voornamelijk akoestische covers van populaire liedjes.