Nederlandse YouTube-reeks ‘BOOS’ wordt theatershow

Muziek Amper twee dagen na zijn laatste dag in de rechtbank: Johnny Depp verrast fans met optreden in het VK

Op vrijdag zat Johnny Depp (58) nog een laatste dag in de rechtbank, maar afgelopen zondag kon je de ‘Pirates of the Caribbean’-acteur weer op de planken terugvinden. Tijdens een optreden van zijn goede vriend Jeff Beck in Sheffield maakte Depp plots zijn opwachting op het podium.

30 mei