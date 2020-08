Nederlandse vriendin van Dan Brown moet boekhouding delen met ex-vrouw van auteur: “Tijd dat waarheid aan het licht komt” BDB

25 augustus 2020

17u56

Bron: Telegraaf 0 Showbizz De Nederlandse paardentrainster Judith Pietersen, die een relatie zou hebben met topauteur Dan Brown (56), moet haar boekhouding delen met de ex-vrouw van de schrijver. Dat heeft de rechter maandag beslist. Blythe Brown (68) heeft de auteur van bestsellers als ‘De Da Vinci Code’ aangeklaagd omdat hij gemeenschappelijk geld zou gebruikt hebben om z'n minnares dure cadeaus te geven, zoals een paard met een waarde van 300.000 euro.

Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf, die de rechtbankdocumenten kon inkijken, gaan Dan en Judith tegenwoordig als koppel door het leven. “De affectieve relatie tussen de twee duurt tot op heden voort”, staat daarin te lezen. De advocaat van de amazone wou dat nieuws echter niet bevestigen. “Daar houd ik mij niet mee bezig! Wij zijn advocaten in een zakelijk geschil”, vertelde hij aan de krant.

Uit de documenten blijkt ook welke dure cadeaus Brown de voorbije jaren aan Judith gaf. Naast paarden met een waarde van 40.000 en maar liefst 300.000 euro en een trailer voor de dieren, kocht Pietersen in juni 2018 ook een Volvo XC60 ter waarde van 65.600 euro, mogelijks met geld van de auteur. Of dat ook effectief zo is, moet duidelijk worden nu de amazone haar boekhouding moet delen met het advocatenteam van de ex van de schrijver.

Tegenstrijdige verklaringen

Volgens De Telegraaf woog de rechter zwaar aan het feit dat Brown en Pietersen tegenstrijdige verklaringen aflegden. De vrouw vertelde namelijk dat ze de paarden zelf had gekocht, maar uit facturen en mails bleek dat de schrijver al zeker de eigenaar was van het duurste paard. “De stukken maken duidelijk dat Dan Brown, maar ook Pietersen steevast tegenstrijdigheden afleggen”, aldus advocaat Jan Willem de Groot, die Blythe in Nederland vertegenwoordigt, in de krant. “Het is tijd dat de waarheid aan het licht komt. De rechtbank heeft zich niet op het verkeerde been laten zetten door de schijnconstructies van de twee.” Advocaat Schelstraete, die zowel Pietersen als Dan Brown vertegenwoordigt, laat in een reactie weten dat de paardentrainster hoger beroep aantekent tegen de uitspraak. “Het vonnis mist in haar beleving feitelijke en juridische draagkracht”, is zijn oordeel.

In juli raakte bekend dat Blythe Brown haar ex-man voor de rechter wou slepen omdat hij zich in de laatste jaren van hun huwelijk “onrechtmatig en flagrant” gedragen heeft en dat hij verschillende keren gelogen heeft over buitenechtelijke affaires. “Dan heeft gedurende een aantal jaren in het geheim geld overgeheveld van hun huwelijksvermogen om z’n activiteiten met z’n minnaressen te financieren”, klonk het. De twee gingen uit elkaar eind 2019.

Geen scheiding van goederen

Naast de romance met de amazone had Brown volgens Blythe ook affaires met z’n personal trainer, een kapster en een buurvrouw van hun buitenverblijf in de Caraïben. De Nederlandse Judith leerde Dan kennen toen Blythe haar in 2013 naar de Verenigde Staten had laten overvliegen om een Fries paard te trainen. Pietersen verbleef vervolgens bij het echtpaar om te herstellen van een schouderoperatie. Op dat moment moet er een vonk overgeslagen zijn.

Dan Brown zelf is verbijsterd over de claims van zijn ex. Hij zegt zich eerlijk en rechtvaardig te hebben opgesteld tijdens hun echtscheidingsprocedure, waar Blythe volgens hem meer dan de helft van hun gezamenlijke bezit aan heeft overgehouden. Bovendien beklemtoont z’n advocaat dat in hun thuisstaat New Hampshire niet zoiets bestaat als gemeenschap van goederen, waardoor echtgenoten vrijelijk kunnen beschikken over hun helft van het echtelijk vermogen.

