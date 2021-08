Nederlandse volkszanger scoort virale hit met ‘Ik Ga Zwemmen’: wereldwijd meest gedeelde nummer op Spotify

MuziekHet succes van de zomerhit ‘Ik ga zwemmen’ van de Nederlandse zanger Mart Hoogkamer (23) kent geen grenzen. Afgelopen weekend kwam het nummer op de eerste plek in de Nederlandse Spotify Top 200 terecht, maar daar blijft het duidelijk niet bij. Het nummer werd in Nederland en België al zo vaak gedeeld dat het nu ook op de eerste plaats staat in de Global Viral Top 50 van Spotify.

Kans is klein dat je de voorbije dagen ‘Ik ga zwemmen’ van Mart Hoogkamer nog niet gehoord hebt. De Nederlandse zanger scoort op dit moment dé zomerhit van 2021. Hij bereikte als eerste zanger in het volkse genre de bovenste plek in de Spotify Top 200, de lijst van meest gestreamde nummers in Nederland. Daarnaast wordt er ook bijgehouden welk nummer het meest gedeeld wordt. Ook in die lijst staat ‘Ik ga zwemmen’ bij onze noorderburen al een tijdje op de eerste plaats.

En ook in ons land is het nummer erg in trek. Hier staat het namelijk op één in de Viral Top 50. En net omdat het liedje zo vaak gedeeld wordt in zowel België als Nederland is nu ook de wereldwijde verovering aan de gang. In de Global Viral Top 50 staat ‘Ik ga zwemmen’ sinds gisteren op de eerste plaats. De song is ondertussen ook al ruim 3,5 miljoen keer beluisterd op Spotify.

Bacardi Lemon

De aanstekelijke zomerplaat is een klein uitstapje voor Hoogkamer, die eigenlijk vooral vertolkingen van levensliederen doet. Maar in dit nummer rapt de 23-jarige Leidenaar zelfs een stukje. Twee jaar geleden ontstond het nummer tijdens een schrijfkamp met onder meer Lange Frans. Het was een bloedhete periode, dus werd er op een gegeven moment geroepen dat men zin had om te zwemmen. Waarop de volkszanger meteen antwoordde: “Ja in Bacardi Lemon.” Een dikke hit, zo blijkt nu.



Het is wel niet de eerste keer dat de 23-jarige Leidenaar viraal gaat. Een jaar geleden stond de Nederlander ook al in de schijnwerpers. Toen werd er een filmpje gedeeld van een jongeman met een gouden keeltje op een Spaans strand. Dat was Hoogkamer, die normaal gesproken alleen in het Nederlands zingt, met zijn uitvoering van ‘Unchained Melody’. De beelden werden via Facebook inmiddels al meer dan 61 miljoen keer bekeken en bezorgde hem fans over de hele wereld.