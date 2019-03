Nederlandse ‘Undercover’-actrice Elise Schaap: “Ik hoop op meer werk op de Vlaamse televisie, want het aanbod is van hoge kwaliteit” VVDW

31 maart 2019

06u00 0 TV In de Eén-fictiereeks ‘Undercover’ speelt Elise Schaap (36) de naïeve Daniëlle. Zelf staat de Nederlandse heel anders in het leven. Ze is vijftien jaar samen met acteur en mindfulnesstrainer Wouter de Jong (37), de vader van haar dochter, Ava (3,5). “Ik ben al heel dankbaar. Maar een tweede kind is welkom”, vertelt ze in Story.

Tot voor kort was Elise Schaap een nobele onbekende in Vlaanderen, maar in haar thuisland Nederland heeft de actrice al ruimschoots haar sporen verdiend. Ze speelt al vier jaar de Roemeense internetbruid Ruxandra in de populaire komedieserie ‘Familie Kruys’ op RTL4, binnenkort duikt ze ook op in Linda de Mols nieuwe film ‘April, May en June’ en in de nieuwe komedie ‘Wat is dan liefde?’, én ze imiteert bekende Nederlanders in het programma ‘De TV Kantine’. ‘Undercover’ is haar eerste Vlaamse productie, en dat smaakt naar meer. “Ik vond het ongelofelijk prettig op de set. Ik krijg heel wat hartverwarmende reacties van mijn ‘zuiderburen’. Of ik ook in het tweede seizoen zal opduiken, blijft nog even een verrassing”, lacht Elise. “Ik hoop wel op meer werk op de Vlaamse televisie, want het aanbod is van hoge kwaliteit. In Nederland moet er sneller geproduceerd worden en dat is helaas soms te merken.”

Op de set van ‘Undercover’ was het een blij weerzien met enkele Nederlandse collega’s.

“Anna Drijver, die undercoveragente Kim De Rooij speelt, ken ik al heel lang. Ze zat een jaar hoger aan de toneelschool in Amsterdam en we hebben allebei geacteerd in de film ‘Bright Flight’. Het voelt heel vertrouwd om opnieuw aan haar zijde te spelen. Ook met Frank Lammers, mijn echtgenoot Ferry in ‘Undercover’, heb ik al samengewerkt. We waren allebei de understudy’s van de hoofdrollen in de musical ‘Hij Gelooft in mij’, over André Hazes.”

(Lees verder onder de foto)

Je kent Anna al lang, maar het was vast de eerste keer dat jullie een kusscène moesten spelen.

“Daar hebben we enorm om gelachen, juist omdat we elkaar zo goed kennen. Ach, het is gewoon een onderdeel van ons vak. Het gaat er plastisch en technisch aan toe. Voor mij was het de eerste keer dat ik een vrouw kuste, maar ik stond daar niet bij stil. Mijn grootste zorg was dat het er mooi uitzag (lacht).”

Zijn er gelijkenissen tussen je personage en jezelf?

“Weinig. Ik mag hopen dat ik niet zo naïef ben als zij. Je zal me in elk geval niet snel in de weer zien met een auraspray (lacht). Voor mijn rol moest ik ook met een Brabants accent praten, terwijl ik afkomstig ben van Rotterdam. En Daniëlle is in het begin een einzelgänger, terwijl ik me graag met mensen omring. Wat ik heel leuk aan haar vind, is haar positieve inborst. Ik denk dat ik zelf ook optimistisch ben. Ik ben energiek, ik wil er altijd het beste van maken en ik zal niet snel chagrijnig op het werk verschijnen.”

Heb je zelf een duister kantje, net als de meeste personages in ‘Undercover’?

“Het meest rebelse dat ik ooit heb gedaan is op mijn dertiende een navelpiercing laten zetten, zonder dat mijn ouders het wisten. Maar daar houdt het op (lacht).”

Liefde op school

Je bent als actrice eerder een laatbloeier.

“Klopt. Ik kom dan ook niet uit een artistiek nest. Mijn vader had een scheepvaartkantoor, mijn moeder werkt al meer dan dertig jaar op de bloedbank en mijn broer Paul heeft een kantoorjob. Als kind zat ik wel in een toneelclub, maar ik dacht er niet aan om daar mijn beroep van te maken. Na mijn middelbare school ging ik communicatiewetenschappen studeren en volgde ik ‘s avonds een theateropleiding. Maar pas op mijn tweeëntwintigste heb ik auditie gedaan voor de toneelschool in Amsterdam.”

Waar je meteen ook je partner Wouter de Jong leerde kennen.

“Ja, intussen vijftien jaar geleden... Wouter heeft veel geacteerd (o.a. in Goede Tijden, Slechte Tijden, red.) maar gaandeweg heeft hij zich omgeschoold tot mindfulnesscoach. Hij heeft intussen zelfs een bestseller geschreven, Mindgym. Sportschool voor je geest. Over het trainen van je brein voor een veerkrachtiger leven.”

(Lees verder onder de foto)

Mindfulness is heel populair. Sta je zelf ook achter zijn visie?

"Absoluut, door hem pas ik zelf ook onbewust technieken toe uit de positieve psychologie. En als ik tijd heb, doe ik aan yoga. Maar zoals Wouter elke dag mediteren, daar heb ik het geduld niet voor. Hij is ook veganist, maar dat gaat mij te ver. Dankzij hem eet ik wel minder vlees, ook omdat dat beter is voor het milieu.”

Ik citeer even uit het boek van Wouter: ‘Succes maakt je niet gelukkig. Geluk maakt je succesvoller.’ Hoe zie jij dat?

“Het ene sluit het andere niet uit. Ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Ik haal daar veel energie uit. Anderzijds is persoonlijk geluk ook belangrijk. Wouter en ik zijn allebei gezegend met een bloeiende carrière en een mooie, gezonde dochter, Ava. Ze is heel extravert, ze lijkt zowel uiterlijk als innerlijk op mij. Ze steekt nu al vaak shows in elkaar.”

Spellenfreaks

Heeft het moederschap je veranderd?

“Ik ben niet minder gaan werken, maar ik ben wel kritischer geworden in de selectie van projecten. Misschien laat ik zo kansen liggen, maar mijn gezin vind ik belangrijker dan mijn job.”

Willen jullie een groter gezin?

“Ik ben ontzettend dankbaar voor wat we hebben, maar een tweede kind is meer dan welkom. Trouwen hoeft niet meteen, we hebben een samenlevingscontract.”

(Lees verder onder de foto)

Bij een acteercarrière horen onregelmatige werkuren. Niet evident in een relatie...

“In drukke periodes is het soms lastig om een balans te vinden tussen werk en gezin. De komende maanden sta ik bijvoorbeeld vijf dagen per week op de planken met de theaterkomedie Single Camping. Maar de momenten waarop iedereen thuis is, gaan alle telefoons in een kastje. Wouter en ik zijn echt spellenfreaks. We hebben een hele kast vol: van De Kolonisten tot Rozenkoning. Soms spelen we samen met actrice Eva Van der Gucht – een goede vriendin van mij – en haar man.”

Zelden conflicten

Wat bewonder je in Wouter?

“Ik vind het heel bijzonder hoe hij de afgelopen vijftien jaar geëvolueerd is. Het is heel mooi hoe hij als acteur op zoek ging naar meer zingeving. Het vraagt discipline om jezelf te blijven ontwikkelen, hè. Het is ook fijn dat we dezelfde achtergrond hebben. Hij begrijpt mijn vak, ik hoef hem niets uit te leggen. We hebben zelden conflicten. Wouter is heel redelijk, en dan ben je dat automatisch zelf ook.”

Het begin van jullie relatie kende wel even een dipje. Je werd toen verliefd op iemand anders.

“Goh ja, dat is meer dan tien jaar geleden! Achteraf bekeken was dat een storm in een glas water. Wouter is nog steeds de man van mijn leven.”

Maar, zeggen ze wel, liefde is een werkwoord...

“Je moet zeker moeite voor elkaar blijven doen en geïnteresseerd blijven in de ander, ook in drukke periodes. Met een kind schiet dat er vaak bij in. Daarom plannen we soms een etentje met ons twee. Even bijpraten zonder pannen op het vuur of een dochter die ligt te kwetteren (lacht).”