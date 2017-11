Nederlandse topregisseur beschuldigd van seksuele intimidatie: "Hij vroeg me te masturberen" Job Gosschalk bekent dat hij "over grenzen is gegaan" Ab Zagt - Matthias Van den Bossche

16u10

Bron: AD.nl 1 ANP Kippa Regisseur Job Gosschalk bekent dat hij 'over grenzen is gegaan'. Hij legt zijn werkzaamheden neer. Showbizz De bij onze noorderburen bekende regisseur en film- en televisieproducent Job Gosschalk legt zijn werkzaamheden neer. De man die ook als schrijver actief is, heeft bekend dat hij "over grenzen is gegaan" in zijn omgang met acteurs. Zijn verklaring is een gevolg van de #metoo-discussie. Intussen doen verschillende Nederlandse acteurs hun boekje open over de man.

Gosschalk schrijft vandaag dat hij de afgelopen weken onderwerp is geweest van geruchten over zijn omgang met acteurs. "Het klopt dat ik één-op-één met acteurs aan scènes heb gewerkt, ook bij mij thuis. Het is voorgekomen dat ik daarbij acteurs heb gevraagd hun kleren uit te doen. Ik ben daarbij in een aantal gevallen - besef ik nu - over grenzen gegaan."

Gosschalk hield naar eigen zeggen 'onvoldoende rekening' met het verschil tussen zijn positie en die van een acteur. De verklaring kwam voorafgaand aan een artikel in het tijdschrift Nieuwe Revu, waarin drie acteurs hem beschuldigen van seksuele intimidatie.

"Zeer ongemakkelijk"

In het verhaal, dat vandaag op de website staat, komt onder andere Etienne Poeder, hoofdrolspeler in de musical The Lion King uit 2005, aan het woord. "Nog niet bekend met wat kan en mag in de entertainmentwereld, heb ik mezelf tijdens een privésessie met Job moeten uitkleden om in mijn onderbroek mijn lied ten gehore te laten brengen. Hij vertelde me dat ik dat gewoon moest kunnen, ook als hij ter plekke zou gaan staan masturberen." Poeder zei zich hierbij zeer ongemakkelijk te voelen.

Ook de andere twee, die anoniem blijven, hebben verhalen over audities waarbij ze zich moesten uitkleden of seksuele handelingen bij zichzelf moesten verrichten. De producent heeft volgens het tijdschrift in een verklaring zijn gedrag deels toegegeven, maar zegt ook dat er bij zijn weten nooit ongewenst fysiek contact is geweest. Gosschalk biedt zijn excuses aan en wil graag in gesprek met Etienne Poeder.

Kos Winston Post (rechts) hier samen met Sam Gooris op de première van een K3-film in Antwerpen. Foto uit december 2012.

De drie zijn niet de enigen die het stilzwijgen doorbreken. Acteur en presentator Winston Post werd door Gosschalk gevraagd om "een potje te masturberen", iets waarop Post niet op inging. "Machtsmisbruik door toedoen van seksuele intimidatie", noemt Post het. "Alles natuurlijk onder het mom van dat het erbij hoort als je acteur bent en je geen gêne moet hebben."

Jappe Claes

De nasleep van de affaire rond Hollywoodproducent Weinstein laat Nederland niet onberoerd. De Vlaamse acteur Jappe Claes maakte vorige maand bekend dat hij het theaterensemble Het Nationale Theater (HNT) in Den Haag verlaat na “aanhoudende geruchtenstroom” over grensoverschrijdend gedrag. “Als ik iemand in dit verband in woord of daad in verlegenheid heb gebracht, dan bied ik hiervoor mijn oprechte excuses aan”, zei Claes in een mededeling.