Nederlandse ‘Tien voor Taal’-presentatrice Tineke Verburg (64) overleden Redactie

15 juni 2020

11u35

Bron: AD 1 Showbizz Oud-televisiepresentatrice Tineke Verburg is afgelopen weekend op 64-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. De Nederlandse tv-legende, bij ons vooral bekend van het spelprogramma ‘Tien voor Taal’, was al enkele maanden ziek.

Tineke begon haar televisieloopbaan in 1979 bij de Nederlandse omroep TROS als omroepster. Ze was meteen een graag geziene gast in de Nederlandse huiskamers en werd bij het grote publiek vooral bekend als presentatrice van het populaire programma ‘TROS Triviant’. Daarnaast presenteerde ze programma’s als ‘Hollywood Boulevard’ en ‘Lunch TV’. Vlaamse tv-kijkers maakten kennis met Verburg als presentatrice van ‘Tien voor Taal’, eerst als duo met Mark Uytterhoeven, later aan de zijde van Tom Lenaerts.

Na haar afscheid van de TROS ging Verburg aan de slag voor de commerciële zender RTL. Ze maakte daar programma’s als ‘Nederland in bedrijf’ (2004-2006), ‘VakwerkNL’ (2007) en ‘Supervrouwen’ (2015).

Verburg stapte in 1988 in het huwelijksbootje met sportjournalist Jos Kuijer. Een jaar later werd hun zoon Tim geboren. Het huwelijk hield echter geen stand. Verburg is 64 jaar geworden. Ze laat naast haar zoon Tim, ook een kleinzoon achter.