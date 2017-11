Nederlandse televisieproducent John De Mol vernoemt zoon naar zichzelf Redactie

21u21

De bekende Nederlander Johnny de Mol (38) en zijn aanstaande bruid Anouk van Schie (35) krijgen een jongetje. Het stapelverliefde koppel heeft ook al een naam voor de baby, die dit voorjaar wordt verwacht. Omdat Johnny zijn naam graag wil doorgeven aan de generaties na hem, gaat het jongetje ook Johnny heten.

"Mijn overgrootvader heette zo en mijn opa en mijn vader ook, dus dat was geen moeilijke keuze'', aldus de presentator vandaag in 'De Coen & Sander Show' op de Nederlandse Radio 538. "Het gaat al best wat generaties terug, dus het was geen moeilijke keuze."

Vorige maand maakten Johnny en Anouk bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Afgelopen zomer ging hij hij voor zijn grote liefde op zijn knieën. Anouk heeft uit een eerdere relatie een dochtertje, Kiki.