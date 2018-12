Nederlandse superfan Timo (22) heeft meer dan 1.000 items van K3: “Ik ben gewoon mezelf” Mitchel Suijkerbuijk

28 december 2018

13u48

Een dekbed, vele posters en zo'n beetje alle cd's en dvd's. Maar ook stickervellen, knuffels, poppen, broodtrommels, rugtassen, een stereotoren, dagboek en zelfs een lampenkap. De slaapkamer van Timo Hulshorst (22) uit Duiven is een heus K3-paleis. "Er zijn nog zoveel mensen die wel zichzelf willen zijn, maar die zich te druk maken om de mening van anderen.''

Zijn kamer is klein, maar puilt werkelijk uit. Alleen zijn plafond is nog K3-loos, verder ademt alles in zijn kamertje K3. Rommelmarkten, Facebookgroepen en Marktplaats struint hij af in zijn zoektocht naar nieuwe spullen. “Ik heb inmiddels zoveel dat ik niet meer kan stoppen met verzamelen. Meer dan duizend items liggen hier. Heel trots ben ik er op.’’

Reacties

En dat terwijl hij een volwassen kerel is van 22. Het zal niemand verbazen dat Timo soms verblufte reacties krijgt. ‘Een vent van 22 fan van K3? K3 is toch voor jonge meisjes?’, hoort hij dan. Maar de pedagogisch medewerker trekt zich er niets van aan.

Niet meer. Op de middelbare school was dat anders. Hij stopte bewust met het volgen van de groep, zegt hij bij z'n tot de nok toe gevulde vitrinekast. “Ik wilde het afsluiten. Kathleen ging ook uit de groep en maakte plaats voor Josje. Ik had er een leuke jeugd mee gehad, had de meiden intens gevolgd. Die tijd moest eens klaar zijn. Bang was ik ook voor nare reacties. Op de middelbare school is het toch een groot taboe om als jongen fan van K3 te zijn.’’

Boodschappen

Hij vertelde er bijna niemand over, maar bleef K3 wel volgen. In 2015 ging hij naar het afscheidsconcert van de toenmalige samenstelling in Amsterdam. Tot zijn eigen verbazing kwam hij in contact met veel volwassen fans. “Dat was zó ontzettend leuk. Ik besefte daar dat ik niet de enige volwassen fan ben, dat ik me nergens voor hoefde te schamen. Sindsdien ben ik vaker concerten gaan bezoeken en begon ik pas echt met verzamelen. Ik wilde ermee stoppen, maar het was een soort nieuw begin.’’



Het zijn de boodschappen in de nummers die de superfan aanspreken. “De liedjes van nu zijn volwassener dan vroeger. Neem ‘De aarde beeft', over hoe we de aarde aan het kapotmaken zijn. Of ‘Prinsesje en Superman’, over jezelf zijn.’’

Meer acceptatie

Pas sinds dit jaar maakt Timo aan iedereen duidelijk dat hij K3-fan is. Hij veranderde z'n omslagfoto op Facebook in een foto van K3. “Het was een drempel om dit iedereen te vertellen. Alsof je een tweede keer uit de kast komt. Maar waarom zou ik het blokkeren en voor mezelf houden? Ik voel me nu juist sterker dan ooit. Ik ga hier trots op en hoop een voorbeeld te zijn voor andere mensen die moeite hebben iets te delen.’’

Om een statement te maken, heeft de verzamelaar vorige week een Facebookpagina opgericht: 'Ben jezelf en wees jezelf'. “Er zijn nog zoveel mensen die wel zichzelf willen zijn, maar die zich te druk maken om de mening van anderen. Ik ben voor meer acceptatie en hoop mensen die niet zichzelf durven te zijn te helpen. Zo hoop ik de wereld een stukje mooier te maken.’’

Om zijn verzameling nog meer aan te vullen, hoopt hij via Instagram of via zijn e-mail in contact te komen met andere K3-verzamelaars.