Nederlandse steden leveren ‘bidbook’ in: welke stad mag Songfestival in 2020 organiseren? tvc

10 juli 2019

06u52

Bron: Belga 0 Showbizz Naar verwachting dienen vijf Nederlandse steden vandaag hun bidbook in voor het Eurovisiesongfestival. Hiermee stellen zij zich officieel kandidaat om het Songfestival 2020 in hun stad te huisvesten.

Aanvankelijk waren er negen steden geïnteresseerd om gaststad te worden van het Songfestival. De afgelopen tijd haakten Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden en Breda al om diverse redenen af. Verwacht wordt dat Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Arnhem en Den Bosch zich kandidaat zullen stellen.

In het bidbook proberen de steden de organisatie te overtuigen dat ze dé plek zijn voor het evenement. Hierbij wordt gelet op een passende locatie, de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie, infrastructuur en bereikbaarheid. De gekozen gaststad wordt in augustus bekendgemaakt. Nederland mag het Songfestival volgend jaar organiseren omdat zijn inzending Duncan Laurence de editie van dit jaar in Israël won.