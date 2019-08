Nederlandse roddelkoningin weet het zeker: “Fabrizio bedroog Pommeline met zijn danspartner uit ‘Dancing with the stars’” Redactie

14 augustus 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Over Pommeline (25) en Fabrizio (26) is al heel wat inkt gevloeid. Eerder raakte al bekend dat Fabrizio een ‘geheim’ kind heeft én dat hij tijdens ‘Temptation Island VIPS’ - dat binnenkort op VIER te zien is - verliefd werd op verleidster Julia. Na de opnames hield Fabrizio er twee relaties op na. En nu is er wéér een onfris verhaal over Fabrizio opgedoken, zo schrijft weekblad Tv Familie.

De geruchten zijn intussen bekend: Pommeline was nog niet gedumpt en Fabrizio bleef Julia al zien. Naar verluidt is hij al intiem geweest met Julia tijdens de dreamdate. Maar als Julia had gedacht dat Fabrizio voluit voor een relatie met haar zou gaan, had ze het mis. Fabrizio bedroog haar met een ‘Ex on the Beach’-deelneemster. Waarschijnlijk gaat het om Lie, die ook verleidster in ‘Temptation Island VIPS’ is. Julia zag dat door de vingers, maar werd uiteindelijk toch gedumpt. Momenteel is Fabrizio samen met de voormalige Miss België-finaliste Maithé Rivera Armayones, die voordien iets met Rode Duivel Thibaut Courtois zou hebben gehad. Maar nu zijn er alweer nieuwe ontwikkelingen in de hele zaak.

Verschrikkelijk

De Nederlandse ‘Temptation Island’-specialiste Michella Kox beweert dan ook het volgende: “Fabrizio heeft een affaire gehad met het meisje met wie hij de hele tijd heeft gedanst in ‘Dancing With the Stars’ (vorig najaar was dat op tv, red). Met haar heeft hij Pommeline dus toen al bedrogen... Als je kijkt naar ‘Temptation Island VIPS’, zie je een gebroken Pommeline. Wel, ik vind het allemaal verschrikkelijk voor haar.”

Of Pommeline weet had van deze affaire, is onduidelijk. Maar het verklaart wél waarom ze in die periode verschillende keren opbiechtte dat ze het zo moeilijk had met het intense contact tussen Fabrizio en zijn Nederlandse danspartner Margot Weeda. “Ik voel de jaloezie opborrelen telkens als ik Fabrizio in haar armen zie”, zei Pommeline toen. En misschien was die jaloezie van haar dus wel terecht.