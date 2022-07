Nederlandse roddelkoningin neemt nu ook BV in het vizier: “Julia van K3 is vreemdgegaan met Metejoor”

TV Na amper drie dagen is de derde bombshell een feit op ‘Love Island’: ‘Miss Bel­gië’-finaliste Jotti drijft de tempera­tuur op

‘Love Island’ is amper drie dagen bezig, maar de makers zijn duidelijk niet bang om de temperatuur in de villa enkele graden te laten stijgen. Nadat eerder Fé en Jules hun intrede maakten als bombshells, was het deze avond de beurt aan Jotti. Een Belgische beauty die het in 2019 nog schopte tot eerste eredame bij Miss België en enkele jaren eerder een woningbrand overleefde.

13 juli