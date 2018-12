Nederlandse recensent niet mals voor The Jane van Sergio Herman: “Buitengewoon onhartelijk” TK

10 december 2018

Een etentje bij The Jane, het tweesterrenrestaurant van Sergio Herman en Nick Bril in Antwerpen, is erg gegeerd. Een tafeltje bemachtigen is niet gemakkelijk; de reserveringstermijn bedraagt momenteel drie maanden. Maar is het wel de moeite waard? Joël Broekaert, recensent voor het NRC Handelsblad, had alvast enkele fikse punten van kritiek. "Wat ze hier flikken gaat echt wel heel ver."

Broekaert trok met zijn vrouw naar The Jane voor een etentje, en vond de ontvangst er ‘buitengewoon onhartelijk’. “‘Onder welke naam heeft u gereserveerd mevrouw?’ Dat zijn de exacte allereerste woorden die tot ons gesproken worden wanneer we The Jane binnenlopen. Geen welkom. Geen wat leuk dat u er bent.” Prompt staat er al een bord voor hun neus. “Geen uitleg. Een amuse? In onze servet gevouwen ligt een kartonnen kaartje met het lunchmenu. Het kommetje voor ons blijkt de eerste gang. Oei, we zijn al van start.”

Wanneer de recensent meldt dat zijn vrouw liever geen vlees eet, wordt dat niet echt op begrip onthaald. Dat hadden ze immers bij de reservering moeten doorgeven. “De kelner is not amused en dat mogen we blijkbaar weten ook.” Er wordt hen ook een supplement van 15 euro aangerekend omdat de diëtaire wensen niet aangegeven waren bij de reservatie. Als Broekaert even later ook een ander wijn-arrangement dan zijn vrouw vraagt, krijgt hij opnieuw protest van de kelner. “‘De wijnen komen met nogal veel uitleg, en als u twee verschillende wijnen heeft dan staan we zo lang bij u aan tafel en krijgt u te veel informatie”, is de uitleg. De recensent dringt aan. “Ostentatief schoorvoetend wordt er ingestemd.”

Wat is dat nou voor moeite?

“Met zichtbare tegenzin een menu aanpassen is één ding (daar een supplement voor vragen is pushing it), maar dat geëmmer over die wijn is echt een gotspe (iets tussen gewaagd en brutaal in, nvdr.). Je schenkt ze toch per glas, wat is dat nou voor moeite? De sfeer is het eerste half uur ronduit onhartelijk en het kost ons zeker drie gangen om het van ons af te schudden. Jammer, want er wordt bijzonder goed gekookt bij The Jane. Ik wou dat ik daar nu meer woorden voor over had.”

“Het is zeker de moeite om eens bij The Jane te gaan eten”, rondt Broekaert af. “Het probleem is: dat vindt The Jane ook. Een beetje te veel. Aan het eind van de dag rekenen we hier een kleine 500 euro af met z’n tweeën. Dan mag je wel iets toeschietelijker zijn. Op z’n minst. Hoe goed je ook kan koken.”

