Nederlandse Rapper Sjors wordt behandeld voor longkanker

20 augustus 2019

21u21

Bron: AD 0 Showbizz Rapper Sjors, die bekend werd in de Nederlandse versie van het tv-programma Man Bijt Hond, heeft longkanker. Dat laat een woordvoerder van zijn boekingskantoor weten. Hij is op de helft met zijn behandelingen.

Ondanks zijn ziekte probeert Rapper Sjors wel door te gaan met optreden. “Waar het kan, gaat het door”, zegt de woordvoerder. “Iedereen heeft er begrip voor dat op basis van zijn gezondheid gekeken wordt waar hij wel en niet kan optreden.”



Dit weekend liet hij al bij Shownieuws weten dat er een vlekje op zijn long zat. Op Instagram is te zien dat hij al enige tijd kaal is. Het is sowieso een zware zomer voor de 27-jarige Sjors. Begin juni werd zijn rechterteelbal verwijderd.