Nederlandse presentatrice stuurt Gwyneth Paltrow eigen vaginakaars BDB

24 januari 2020

19u34

Bron: ANP 0 Showbizz De Nederlandse presentatrice Chantal Janzen (40) springt handig in op het nieuws rond de opmerkelijke geurkaars die Gwyneth Paltrow op de markt heeft gebracht en naar vagina ruikt. De blondine heeft haar 'eigen' vaginakaars ontworpen en wil deze naar de Amerikaanse actrice opsturen.

"We wilden je een 'This smells like OUR vagina'-kaars teruggeven, maar het kaarsenvrouwtje begreep het niet helemaal en onthield alleen de woorden kaars en vagina", schrijft Chantal grappend bij een foto waarop ze poseert met een kaars die de vorm heeft van een vagina. "Ik hoop dat je dit ook kan waarderen.”

De presentatrice sluit haar post af met een klein dankwoordje voor Gwyneth. "Alle gekheid op een stokje: bedankt dat je altijd zo'n inspiratiebron bent.”

Vorige week ging de kaars van Gwyneth viraal op sociale media. De actrice werkte samen met een parfummaker aan een nieuw geurtje. "Eh, dit ruikt naar vagina", zou de actrice toen hebben gezegd. In werkelijkheid zou de kaars geuren naar 'een mix van geraniums, citrusachtige bergamot, ceder, rozen en muskuszaad'.