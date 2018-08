Nederlandse presentatrice onderuit gehaald omdat ze zwanger op tv komt: "Het zag er niet uit, zo onderuit gezakt en met haar opgezette benen" DBJ

06 augustus 2018

20u54 0 Showbizz De Nederlandse presentatrice Eva Jinek (40) werd flink onderuit gehaald in een column van de krant de Limburger. Columnist Ruud Maas vond dat de zwangere presentatrice, die ondanks haar stevige buik haar werk bleef uitvoeren, al veel eerder van het scherm had moeten verdwijnen. Zijn column lokte stevige reacties uit.

"Ze zat onderuitgezakt in een stoel, met haar opgezette benen uitgestrekt alsof ze op camping De Zwetende Otter zit”, schrijft columnist Ruud Maas. "Haar zwangerschap leidt af van het talent dat zij heeft.” De lezers van de krant waren helemaal niet opgezet met het harde oordeel van de schrijver. Op sociale media lijkt wel een bom te zijn gebarsten.

"Gadverdamme. Hoe kan je dit over een hoogzwangere vrouw schrijven die tot het laatst keihard doorwerkt. Sorry hoor dat we er minder elegant uitzien als we kinderen voor de mensheid produceren, iets wat jullie niet kunnen”, reageert opiniemaker Anne Fleur Dekker.

Gadverdamme. Hoe kan je dit over een hoogzwangere vrouw schrijven die tot het laatst keihard doorwerkt.

Sorry hoor dat we er minder elegant uitzien als we kinderen voor de mensheid produceren, iets wat jullie niet kunnen. https://t.co/bU8rjRpgA7 Anne Fleur Dekker(@ annefleurdd) link

"Ik betreur dat ik ooit zwanger bij de uitgever van De Limburger een workshop heb gegeven. Met zulke columns heb je als zwangere geen vijand meer nodig”, schrijft journaliste Nikki Sterkenburg. "Wat wil men dan? Dat je gewoon nooit meer buitenkomt ofzo?”, schrijft ze in een volgende tweet. 'De ultieme zure column van vandaag komt van De Limburger die Eva Jinek nog even een trap nageeft. Defuq”, reageert journalist Rutger de Quay. "Bizarre column over Eva Jinek. Had ze zich dan 9 maanden moeten opsluiten?”, vraagt journaliste Suzanne Huibers.

De ultieme zure column van vandaag komt van De Limburger die Eva Jinek nog even een trap nageeft. Defuq. (via @SterkNikki) https://t.co/jFylKAbzRb pic.twitter.com/KQyMoZfqwN Rutger de Quay(@ rutger_) link

Wat wil men dan? Dat je gewoon nooit meer buitenkomt ofzo? pic.twitter.com/wgvsYk3pKB Nikki Sterkenburg(@ SterkNikki) link

Bizarre column over Eva Jinek. Had ze zich dan 9 maanden moeten opsluiten? https://t.co/vbkVd2P9Kr Suzanne Huibers(@ Suzanne_Huibers) link