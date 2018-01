Nederlandse presentator: "Vrouwen dringen er bij mij op aan om verkracht te worden" - Goedele Liekens reageert Kees Graafland; avh

Bron: AD.nl 1 Brunopress Showbizz Half twitterend Nederland viel dit weekend over een uitspraak van tv- en radiopresentatorJort Kelder. Die zei dat vrouwen er bij hem op aandringen om verkracht te worden. Geplaatst in de context van de #MeToo-discussie werkte de bewering als een rode lap op een stier. Goedele Liekens (54) moet lachen om de uitspraak van de bekende Nederlander. "Ik herken deze seksuele fantasie van vrouwen, maar dit staat mijlenver af van #MeToo."

Jort Kelder deed zijn ‘verkrachtingsuitspraak’ zaterdagmiddag tijdens de eerste uitzending van zijn nieuwe radioshow Kelder en Co op de Nederlandse zender NPO. "Ik zou uit eigen ervaring willen zeggen: veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden", zei Kelder. "Nu ja, niet verkracht in de zin van rapper Boef, maar in de zin van... Ik heb het idee dat vrouwen, de actieve dertigers, seksueel actiever zijn dan mannen."

ANP Kippa Jort Kelder.

Samen met microbioloog Rosanne Hertzberger sprak Kelder over de onthullingen rond #MeToo en de gebeurtenissen rond rapper Boef: "Horen hitsigheid en hormonale ontsporingen niet gewoon bij de man?" luidde de vraag.

Protest

Op Twitter barstte de kritiek los op Kelder en zijn boude uitspraak. Hoewel de presentator zijn opmerking later nuanceerde - het was zwaar aangezet en de term verkrachting paste niet - bleef hij bij zijn standpunt. "Het punt is dat mannen het nu hebben gedaan en zijn heel veel vrouwen verkracht en onheus bejegend. Dat is allemaal waar, dat geloof ik. Maar het is ook waar dat er een categorie vrouwen is, vooral 30-plus vrouwen met rammelende eierstokken of de vrouwen die een affaire met je willen die 40 plus zijn, die seksueel predators zijn."

Hoeveel vrouwen zouden er nou daadwerkelijk zijn die Jort Kelder smeken om ze te verkrachten...? “Veel vrouwen”, beweert hij. Seriously...?! Volgens mij gaat er daar iets niet helemaal goed in de bovenkamer. #trumpsyndroom Aisha Akhiat(@ aisha_30) link

Goedele

Liekens stelt vooral te moeten lachen om de koppeling die Jort Kelder maakte met de #MeToo-discussie. "Als je om verkrachting vraagt is het geen verkrachting meer. MeToo gaat over seksuele intimidatie en het misbruiken van je positie, maar deze vraag van vrouwen aan Kelder gaat veel meer om overmeestering. Dat is een seksuele fantasie die ik wel herken. Het staat in de top drie van seksuele verlangens van vrouwen", zegt Liekens.



Beide zaken staan volgens Liekens mijlenver uit elkaar. "Veel vrouwen durven steeds beter aan te geven wat ze willen en waarvan ze seksueel opgewonden raken. Ze vragen niet om verkrachting. Jort heeft ze blijkbaar verkeerd begrepen. Ik zou die vrouwen willen zeggen iemand anders te zoeken."

Niet letterlijk

Ook de Nederlandse seksuologe en psychologe Willeke Bezemer stelt zich alleen te kunnen voorstellen dat 'vrouwen zoiets in een flirt tegen een man zeggen'. "Vrouwen bedoelen het niet letterlijk als ze daarom vragen, los van het feit dat het terminologisch gezien niet kan, vrijwillig een verkrachting ondergaan."

Er zijn ook vrouwen die vinden dat de discussie te ver gaat Goedele

Bezemer vindt het noemen van #MeToo in de discussie in het radioprogramma niet gepast. Ze stelt dat er mensen zijn die zich ondertussen ergeren aan de #MeToo-discussie. "Er zijn ook vrouwen die vinden dat de discussie te ver gaat. Dat het onzin is dat een hand op de knie seksuele intimidatie is of zich op een andere manier ergeren. Maar het is belangrijk dat het thema besproken wordt."

"We zitten op een kantelpunt", zegt Liekens. "We moeten er veel over praten en met zijn allen zeggen: 'Dit is niet OK'."