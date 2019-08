Nederlandse presentator Henny Huisman werkt aan biografie: “Het heeft iets definitiefs, alsof je bijna dood bent” Redactie

27 augustus 2019

09u30

Bron: AD Showbizz Het Nederlandse televisie-icoon Henny Huisman (68) komt over anderhalf jaar met een biografie. Het boek Henny moet uitkomen voor zijn zeventigste verjaardag in juni 2021. Dat heeft de voormalige presentator van 'De Mini-playbackshow' en 'De Soundmixshow' vandaag bevestigd.

Het boek zal ‘Henny’ heten, vertelde hij. Het komt vol te staan met verhalen over Henny Huisman en wat hij allemaal heeft meegemaakt. “Er waren een aantal mensen die het de afgelopen jaren graag wilden doen, maar ik heb de boot lange tijd afgehouden", vertelt hij in een korte toelichting.”Het heeft iets definitiefs, alsof je bijna dood bent. Maar mijn zeventigste verjaardag leek mij toch een mooie mijlpaal."

Misdaadkomedie

Het boek wordt geschreven door Kevin Kraan en uitgebracht door uitgeverij Inside. “We hebben al een aantal gesprekken gehad over vroeger, ik heb heel veel verteld over vroeger. En het is aan Kevin om daar dan maar een logisch verhaal van te maken." Het is ook de bedoeling dat collega's en vrienden van Huisman meewerken aan het boek. “Het moet vooral een luchtige terugblik op mijn leven worden, voor een groot publiek. Ik ben geen man die opeens filosofisch gaat terugblikken en opeens allemaal wijsheden gaat reciteren.”

Voor de televisiecoryfee wordt het sowieso een druk jaar; begin 2020 staan ook de opnames voor de misdaadkomedie ‘La Famiglia’ gepland, waar Huisman een grote rol in speelt. Hij wordt in de productie per ongeluk opgejaagd door de Italiaanse maffia.