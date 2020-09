Nederlandse presentator Gordon heeft coronavirus en zit in thuisquarantaine Redactie

Bron: AD 0 Showbizz De Nederlandse SBS 6-presentator Gordon Heuckeroth (52) zit in thuisquarantaine nadat hij afgelopen week positief werd getest op het coronavirus. Het gaat goed met hem en hij vertoont geen klachten, bevestigt een woordvoerster van Talpa.

Gordon maakte de afgelopen tijd opnames voor zijn succesprogramma ‘100 Jaar Jong’, waarin hij mensen volgt die minimaal een eeuw oud zijn. Vanwege hun soms broze gezondheid werd hij voorafgaand aan het draaien steeds getest. Hoewel hij geen klachten had, was de test afgelopen week voor het eerst positief.



Hij zit sindsdien thuis, maar heeft nog steeds nergens last van. Zijn omgeving is ingelicht, aldus Talpa: “In het kader van de geconstateerde besmetting zijn alle door het RIVM voorgeschreven voorzorgsmaatregelen richting de contacten van de presentator genomen.”



Gordon zelf heeft op sociale media nog niet op het nieuws gereageerd.