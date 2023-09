Nederlandse presentator Art Rooijakkers vraagt 18 jaar jongere vriendin ten huwelijk

BV Margriet Hermans heeft stevige griep te pakken en moet optreden afzeggen: “Die show was er net te veel aan”

Met haar drukke agenda heeft Margriet Hermans (69) deze zomer amper een seconde over gehad om uit te rusten. Wat doet Margriet dan als ze al meer dan een week last heeft van griep? Gewoon doorzetten, tot het haar zaterdag toch nét te veel werd. Haar optreden op de Wieltjesfeesten in Menen kon er niet meer bij, dus moest dochter Celien inspringen. “Normaal ga ik daar niet zo lichtzinnig over, maar dit was écht te veel”, legt Margriet uit.