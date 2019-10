Nederlandse ‘Per Seconde Wijzer’-presentator Kees Driehuis (67) overleden TDS

30 oktober 2019

14u33

Bron: ANP 3 Showbizz Oud-presentator Kees Driehuis, bij het publiek vooral bekend van de populaire tv-quiz ‘Per Seconde Wijzer’, is dinsdag overleden. Dat heeft zijn voormalige werkgever BNNVARA woensdag bekendgemaakt. Vorig jaar stopte hij met het programma. Daarna werd hij ziek, ongeneeslijk zo bleek later. Kees Driehuis werd 67 jaar.

In 1974 begon Driehuis zijn carrière bij de Nederlandse radio- en televisieomroep VARA. Bij de radio was hij redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als ‘Dingen van de Dag’, ‘Radioweekblad’ en ‘Onder Vuur’. Na de radio volgde de tv. Driehuis was redacteur bij Sonja Barend, eindredacteur van ‘Impact’, van ‘Zembla’ en van de historische serie ‘De Strijd’, over de gouden eeuw van de arbeider. Ook presenteerde hij ‘Per Seconde Wijzer’, ‘De Kleine Wijzer’, ‘NOVA’, ‘Buitenhof’ en was hij de stem van het ‘Sinterklaasjournaal’.

Omroep BNNVARA noemt hem “een vreedzame barricade-journalist”. In de journalistieke programma’s waar hij aan werkte koos Driehuis voor “maatschappelijk en politiek relevante onderwerpen, waarin een positie werd ingenomen. Waardevrije journalistiek bestond voor hem niet. Hij stak zijn nek uit, sprak zich uit, politiek correct of niet.” De omroep memoreert de woorden waarmee Driehuis zijn laatste aflevering van ‘Per Seconde Wijzer’, en daarmee zijn loopbaan, beëindigde: “Niets is blijvend.”