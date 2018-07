Nederlandse modeblogger Anna Nooshin na 13 jaar weer vrijgezel SD

23 juli 2018

11u20

Bron: ANP 0 Showbizz Het Nederlandse model en influencer Anna Nooshin (31) en haar vriend Danny Roumimper zijn uit elkaar. De twee hebben na dertien jaar een punt achter hun relatie gezet.

"Lieve allemaal, via deze weg willen Danny en ik jullie laten weten dat we, na dertien hele mooie jaren, er liefdevol voor hebben gekozen uit elkaar te gaan", schrijft de 'Holland's Next Top Model'-presentatrice bij een foto van haar en Danny op Instagram. "Er is geen sprake van sensatie, we hebben mega veel respect voor elkaar en er is veel liefde tussen ons. Hoe verdrietig het ook is, het gaat goed met ons beiden. We zijn samen opgegroeid, hebben samen onwijs veel meegemaakt en de plek voor hem in mijn hart is forever groot. Ik gun hem alles op de wereld. Ik weet dat jullie hierin onze privacy verder zullen respecteren."

Ook Danny zegt dankbaar te zijn voor de afgelopen jaren. "Je hebt een speciaal plekje in mijn hart maar voor nu scheiden hier onze wegen", laat hij weten op Instagram.

Anna Nooshin is een in Iran geboren Nederlands model, presentatrice en modeblogger. Met ruim 270.000 abonnees op YouTube is ze een van de meest succesvolle influencers van Nederland. Ze bracht de boeken 'On life' en 'On top' uit, waarmee ze ook in België succes oogstte.