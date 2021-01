Nederlandse media in de ban: laat Ellemieke uitschijnen dat Sergio Herman haar bedroog?

ShowbizzNederland raakt maar niet uitgepraat over de scheiding tussen Sergio Herman (50) en ‘zijn’ Ellemieke Vermolen (44). Onlangs liet het koppel weten dat ze na een relatie van 13 jaar uit elkaar gaan . Maar hoewel ze verder vaag bleven, moet daar dus iets misgelopen zijn. Volgens de Nederlandse media is de grote boosdoener intussen duidelijk: via de sociale media zou Ellemieke laten uitschijnen dat Sergio een scheve schaats gereden heeft.

Hoewel eerst nog aangenomen werd dat de drukke agenda en de zakelijke plannen van Sergio Herman de breuk veroorzaakten, bekijkt Nederland de scheiding tussen de tv-kok en zijn ex nu op een heel andere manier. De omgeving van het koppel beweerde eerder dat Ellemieke van haar overwerkte man zou eisen “het imperium groot te houden”, maar volgens het Nederlandse tijdschrift Weekend zit haar aandeel in het verhaal toch helemaal anders in elkaar. Zo zou Ellemieke via sociale media hinten op overspel, waarbij Sergio nog tijdens hun relatie een affaire zou beleefd hebben met een andere vrouw.

Volgens het weekblad spreekt de selfie die Ellemieke onlangs deelde op haar Instagram boekdelen. Bij haar foto deelde ze immers het nummer ‘Lippenstift’ van Marco Borsato, een liedje dat (niet toevallig?) gaat over een man die zijn partner bedriegt. Hoewel de man waarover het nummer gaat getrouwd is, wil zijn minnares niet van z’n zijde wijken. Bovendien zou ook de tekst die Ellemieke bij de selfie schreef een teken aan de wand zijn: “Wat wil je zijn, iemands geliefde of z’n grootste geheim? En maak je je vrij? Maak jij je vrij van hem of? Of kies je voor iemand die er nooit echt voor jou zou zijn?”

Symbolisch liedje

Volgens de Nederlandse media is het even opvallend als veelzeggend dat Ellemieke net dat nummer van Marco koos. Want ook Leontine Borsato deelde een vergelijkbaar beeld toen net bekend raakte dat Marco een affaire had beleefd met pianiste Iris Hond. Ook zij droeg met haar selfie een boodschap uit: de afdruk van de rode lippenstift op de kraag van haar witte blouse verwezen toen naar alle geruchten rond het overspel. Werd Ellemieke Vermolen hierdoor geïnspireerd en wilde ze nu zelf haar hart luchten? De Nederlandse media zijn dus overtuigd van wel.

Het koppel was in totaal 13 jaar samen. Samen hebben ze twee zoons: Noah en Zenna.

Volledig scherm Deze 'veelzeggende' foto deelde Leontine Borsato destijds. Raakte Ellemieke hierdoor geïnspireerd? © Instagram