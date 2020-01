Nederlandse Luk Alloo gaat op bezoek bij Tom Waes DBJ

10 januari 2020

00u00 0 Showbizz Tom Waes krijgt vandaag een Nederlandse tv-ploeg van 'Evenblij maakt vrienden' op bezoek. Frank Evenblij - de Nederlandse Luk Alloo - omschrijft hem als "de bekendste en misschien wel populairste Belg".

In zijn reportageprogramma gaat bekende Nederlander Frank Evenblij langs bij Tom Waes in Schoten. Het VRT-gezicht neemt zijn bezoeker mee naar onder andere de set van 'Undercover', en vertelt openhartig over zijn leven. Bijvoorbeeld over hoe schuldig hij zich voelde ten opzichte van zijn kinderen toen hij scheidde van zijn eerste vrouw. "Ik ben destijds getrouwd met de gedachte dat het voor het leven was, en dat is niet gelukt. Een jaar of twee geleden vertelden mijn kinderen dat het allemaal oké was. Dat ze er niet veel last van hadden en er niet door getraumatiseerd waren. Ik vond het heel mooi toen mijn zoon zei dat zowel ik als mijn ex-vrouw betere ouders zijn geworden." Het zijn de kleine dingen waarvoor Waes het doet, zo zegt hij. "Gisteren kreeg ik nog een sms van mijn dochter die me vroeg om samen koffie te drinken omdat ze geen les had. Dat doet me veel meer dan dat ze me morgen komen vertellen dat er 2 miljoen mensen naar mijn programma hebben gekeken." Tom Waes is niet de enige die bezoek krijgt van Frank Evenblij. Voetbalkenners zullen ongetwijfeld ook Danny en Daley Blind herkennen. De eerste won de Champions League met Ajax in 1995 en was enkele jaren geleden nog bondscoach van het Nederlandse elftal, zijn zoon Daley voetbalt nu bij Ajax en deed dat voorheen ook bij Manchester United.