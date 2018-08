Nederlandse Glennis Grace staat vanavond in liveshow van America's Got Talent: "Ik kan al niet meer verliezen" TK

21 augustus 2018

13u59

Bron: ANP 0 Showbizz Voor Glennis Grace gaat met haar optreden in de liveshow van 'America's Got Talent' vanavond (lokale tijd) al zo'n droom in vervulling, dat haar Amerikaanse avontuur niet meer stuk kan. "Ik ben al zover gekomen. Zelfs als ik er nu uitgestemd word, zou het niet meer voelen als verliezen."

De Amsterdamse pakte de afgelopen maanden probleemloos de juryleden van 'America's Got Talent' in. Vanavond moet ze echter ook het publiek zien te overtuigen haar een plaatsje te geven in de halve finales van de talentenjacht. Zender NBC houdt tot het laatste moment zoveel mogelijk geheim over de show. De volgorde van de acts weet zelfs de zangeres niet, en over het liedje dat ze zal zingen mag ze ook weinig vertellen.

Alleen over haar outfit licht ze een tipje van de sluiter op. "Het ziet ernaar uit dat we voor een zwart-witte jurk gaan. Alhoewel dat zomaar nog kan veranderen hoor", zegt Glenni saan ANP. Op de kleding van de deelnemers alleen al moeten flink wat mensen van de productie hun akkoord geven. Maar voor de zangeres telt uiteindelijk maar één ding: "Ik moet me er goed in voelen. Ik snap natuurlijk dat zij ook rekening moeten houden met dingen als de achtergrond en het licht, maar dat heb ik wel van het begin af aan aangegeven."

Moederziel alleen

Glennis kwam ruim een week geleden in haar eentje aan in Los Angeles. "De eerste dagen was ik hier moederziel alleen, maar dat vond ik helemaal niet erg, want ik heb me daardoor goed kunnen focussen op mezelf en alles wat er gaat gebeuren. Ik ben daar relaxter van geworden." Inmiddels heeft ze onder meer gezelschap van oud-actrice Nada van Nie, die werkt aan een documentaire over de zangeres.

Vriend Lévy en zoon Anthony bleven achter in Nederland, maar er is veel contact. "Mijn man spreek ik elke dag wel even, mijn kind om de dag. Die vindt dat wel best; het is een typische twaalfjarige, die heeft andere dingen aan zijn hoofd. Hij is trots hoor, maar heel nuchter. Ik moet hem er echt aan herinneren wanneer de uitzending is. Maar ik weet dat als ik dan op tv ben, niemand er doorheen mag praten van hem."

In de kwartfinales vanavond, waarvan morgen pas de uitkomst bekend zal worden, neemt Glennis het niet alleen op tegen andere zangers, maar strijdt ze ook tegen onder meer een kattenact, een acrobatenduo en een stand-upcomedian. "Tja, dat is 'America's Got Talent' hè", lacht de zangeres. "Als je dat niet wil, moet je met 'The Voice' meedoen." Ze heeft wel waardering voor al haar tegenstanders. "Als concurrentie kan ik er natuurlijk niet zoveel mee, maar ik vind het wel een mooi aspect van dit programma dat iedereen zijn passie kan laten zien, wat dat ook is."