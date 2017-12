Nederlandse 'Christmas Show' volgend jaar ook in Vlaanderen MVO

14u42 1 ANP 'The Christmas Show' 2017 in de Ziggo Dome Showbizz 'The Christmas Show', die dit weekend vijf keer in de Ziggo Dome in Amsterdam te zien is, krijgt volgend jaar navolging in België, met Vlaamse sterren. Op 26 december 2018 komt 'The Christmas Show' met de voorstelling 'A Christmas Carol' naar de Lotto Arena in Antwerpen.

RTL organiseerde eerder edities van 'The Christmas Show' in 2015 en 2016. Dit weekend, tijdens de derde editie, worden meer dan 50.000 bezoekers verwacht in een uitverkochte Ziggo Dome.

De show van dit jaar, die volgend jaar met een Vlaamse sterrencast te zien is, is een moderne vertelling van het bekende kerstverhaal 'A Christmas Carol' van Charles Dickens. De ondankbare oude man Scrooge verandert hier in Justin Scrooge, een verwende popster die enkel oog heeft voor zijn carrière. Carlo Boszhard en Maurice Wijnen zijn verantwoordelijk voor het concept.

In de Nederlandse show bestaat de cast uit Buddy Vedder (Justin Scrooge), Yolanthe Sneijder-Cabau, Glennis Grace, Danny de Munk, Martijn Fischer, Holly Mae Brood en illusionist Victor Mids. Carlo Boszhard speelt zelf ook mee als Justins vroegere manager Jakob van der Geest.