Nederlandse cabaretmiljonair krijgt tienduizenden euro's subsidies

Bron: De Telegraaf 2 ANP Kippa Youp van 't Hek Showbizz De Nederlandse cabaretier en miljonair Youp van't Hek krijgt tienduizenden euro's subsidies voor zijn shows. De krant De Telegraaf rekende uit dat hij als startbedrag 43.000 euro krijgt, maar de inkomsten kunnen oplopen tot 400.000 euro.

Ook bij ons is de Nederlandse cabaretier Youp van't Hek populair. Niet alleen door zijn shows, maar hij nam ook een keer deel aan 'De Slimste Mens' waar hij toen NRC Handelsblad-hoofdredacteur Peter Vandermeersch met de grond gelijkmaakte.

Youp maakt er zelf geen geheim van dat hij tijdens zijn lange carrière goed geboerd heeft. Niet alleen met zijn shows, maar ook met de verkoop van boeken en dvd's. Iedereen wist dus dat hij geen geld te kort had en daarom was het zo uitzonderlijk dat in de aftiteling van zijn laatste show 'Een vloek en een zucht' het zogenaamde CoBo Fonds vermeld stond.

"Het gaat er niet om of het geld nodig is of niet"

Dat fonds blijkt desgevraagd 43.000 euro neer te hebben geteld om de show mogelijk te maken. En daar stellen ze zich in Nederland vragen bij. Want: zo'n grote som om wat camera’s in de stadsschouwburg van Groningen op te stellen, en misschien nog wat catering voor de medewerkers te regelen? Bovendien is het niet de eerste keer. In 2014 kreeg de Nederlander al eens 75.150 euro subsidie.

Het fonds reageert: "Op het moment dat je samenwerkt met een podiumkunstinstelling kun je bij ons subsidie krijgen. Het gaat er niet om of die noodzakelijk is. Ik snap de discussie, maar die voeren we hier niet. Jaarlijks hebben we 2,5 miljoen euro te vergeven.’’ CoBo zou maximaal 20 procent van het totale bedrag subsidiëren. Maar zelfs als die 43.000 euro slechts tien procent van de kosten zou bedragen, betekent dat een totaalplaatje van 430.000 euro. Geen kat die gelooft die Youps show zoveel heeft gekost...