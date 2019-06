Nederlandse cabaretière openhartig over misbruik door stiefvader: “Hij heeft me wel duizend keer verkracht” SD

20 juni 2019

11u07

Bron: LINDA 1 Showbizz Karin Bloemen (58), een Nederlandse zangeres en cabaretière, heeft in het magazine LINDA openhartig verteld over haar stiefvader, die haar jarenlang verkrachtte.

Het misbruik begon toen Karin Bloemen zeven jaar oud was, vertelt ze in LINDA. Na het douchen pakte haar stiefvader haar handdoek af. “Hier begon het mee. Altijd in de buurt zijn als je bloot was”, klinkt het. “Met die priemende blauwe ogen die naar je staren.” Iets later begon hij haar ook aan te raken. “We zaten met z’n allen in de huiskamer toen hij voor het eerst zijn hand in mijn onderbroek stopte. Stiekem natuurlijk, niemand kon het zien. (…) ‘Ons geheimpje’, zei hij.”

Toen ze acht jaar oud was, werd de cabaretière voor het eerst verkracht. “Ik was er klaar voor, zei hij. Hij had het zelf gevoeld, daar in de huiskamer. Ik wist niet eens wat seks was. Ik wist alleen dat het heel veel pijn deed en dat ik het niet wilde. Maar hij zei dat iedereen dit deed. Dat dit heel normaal was. Ik zette mezelf compleet op zwart. Alsof ik niet bestond. Totdat het weer voorbij was. Zo overleefde ik.”Het misbruik stopte pas toen Karin vijftien jaar oud was. Haar moeder betrapte haar echtgenoot toen op heterdaad en besloot hem te verlaten.

Deze week komt ook de autobiografie ‘Mijn Ware Verhaal’ uit, waarin Karin dieper op het misbruik ingaat. Ze hoopt dat het boek tot meer begrip voor de slachtoffers leidt, die vaak de vraag krijgen waarom ze er niets tegen deden. “Daarom heb ik ook dit boek geschreven. Omdat ik hoop dat als mensen in mijn huid kruipen, ze beter begrijpen hoe misbruik werkt. En ik heb het geschreven voor andere slachtoffers. Ik wil ze zeggen: praat erover. Praten kan je redden. Als je dat niet doet, bescherm je alleen de dader. Geheimen vreten je op. Mijn leven begon pas toen ik op mijn zestiende begon te praten.”