Nederlandse actrice Sjoukje Hooymaayer (78) overleden Redactie

21 september 2018

14u54

Actrice Sjoukje Hooymaayer (78), bij het grote publiek bekend van haar hoofdrol in de succesvolle tv-komedie 'Zeg 'ns Aaa', is eergisteren overleden. Dat heeft theaterproducent en oud-collega Hans Cornelissen namens de familie bekendgemaakt. Hooymaayer overleed aan de gevolgen van kanker.

Volgens Cornelissen is de familie dankbaar dat zij haar zelf hebben kunnen verzorgen en ondersteunen. "Met name in de laatste paar dagen van haar leven. Dit was ook haar grote wens: Intiem en eigen."

Sjoukje, die recent nog speelde in de musical 'My Fair Lady', heeft de afgelopen maanden ontzettend genoten van het mooie weer en de prachtige zomer, zo laat de familie weten. "Van de tuin en de hondjes en bovenal de vrijheid om thuis te kunnen zijn. De laatste voorstelling van My Fair Lady en het afscheid in Koninklijk Theater Carré ontroerde haar. Zij voelde zich gedragen en gesteund door zoveel mensen. Alle kaarten en bloemen die zij heeft ontvangen, naar aanleiding van haar ziekte, en haar afscheid van het toneel werden met een mix van verwondering en blijdschap ontvangen." De familie wil iedereen daarvoor danken.

Cornelissen stelt dat het verdriet bij haar nabestaanden groot is. "We vragen om de privacy van de familie te respecteren." De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden.