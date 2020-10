Nederlandse actrice Imanuelle Grives blikt terug op celstraf en vermeende affaire met André Hazes: “Ik ben veel te jong voor hem”

ShowbizzIn het Nederlandse tijdschrift Beau Monde blikt actrice Imanuelle Grives (35) woensdag terug op haar tijd in de Belgische gevangenis vorige zomer. Daar zat ze enkele dagen vast nadat ze op Tomorrowland betrapt was op drugshandel. Ook reageert ze op geruchten over een affaire tussen haar en André Hazes (26).

Grives werd in juli vorig jaar opgepakt op Tomorrowland met xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine op zak. Op haar logeeradres, waar ze met twee vriendinnen verbleef, werden nog meer drugs gevonden zoals amfetamine, GHB, cannabis en tientallen xtc-pillen. Na haar arrestatie was Imanuelle ineens wereldnieuws. "Mijn grootste angst was ineens werkelijkheid, ik was een mediaschandaal geworden”, vertelt ze in Beau Monde. “Maar al die aandacht in de pers heeft me ook veel geleerd over mijn positie als bekende Nederlander.” Uiteindelijk heeft de actrice een celstraf van twee jaar gekregen voor drugshandel en -bezit, maar daarvan zat ze slechts een kleine week effectief achter tralies.

Grives bekent in het interview ook dat de hele hetze haar ogen geopend heeft. “De grote media-aandacht was zo absurd, dat ik daardoor juist besefte dat het niet persoonlijk was. Het gaat niet over wie ik ben, maar over de naam Imanuelle Grives, die goed scoort op nieuwssites. Clickbait. Dat hielp me om los te laten, om beter met kritiek om te gaan. Maar het was iets wat ik moest leren. Ik moest er volwassen in worden. Gelukkig had ik veel tijd voor zelfreflectie in de gevangenis.”

In de kleedkamer van André

Tijdens die bewuste mediastorm ging ook het gerucht rond dat Imanuelle in een kleedkamer iets met André Hazes zou hebben gedaan. Volgens de actrice was dat lang niet zo sappig als sommige berichtgeving destijds deed vermoeden. “Ja, André is een leuke gast. En we hebben het ook heel gezellig gehad in de kleedkamer... Met nog zes andere mensen erbij, ja! We hebben drankjes gedronken en liedjes gezongen. Meer niet.”

De actrice vindt zichzelf ook helemaal niet het type voor de zanger. “Ik bedoel, kijk op wat voor types hij valt en kijk naar mij. Ik ben toch veel te jong voor hem!”

