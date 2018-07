Nederlands Tweede Kamerlid noemt K3 'huppeldoosjes' IB

05 juli 2018

07u09

Het Nederlandse Tweede Kamerlid Dion Graus van de PVV van Geert Wilders, viel gisteren tijdens een commissievergadering over vliegveiligheid even uit zijn rol toen hij het over 'een K3' had en daarbij verduidelijkte dat hij daarmee de vogelwacht op Schiphol bedoelde en "niet die drie huppeldoosjes" uit de gelijknamige band.

De opmerking, die als grapje was bedoeld, viel slecht bij commissielid Suzanne Kröger van GroenLinks, die onmiddellijk ingreep en “als punt van orde” eiste dat vrouwen niet weggezet worden als ‘huppeldoosjes’. (lees verder onder de video)

"We leven toch niet in Noord-Korea"

Dat schoot Graus dan weer in het verkeerde keelgat. Na een korte stilte barstte hij los. “Het wordt steeds gekker hier. Als ik huppeldoosjes wil zeggen, dan zeg ik dat toch. Jullie moeten niet zo kinderachtig zijn. We leven in Nederland, niet in Noord-Korea”, foeterde hij. “Als ze tegen mij zeggen: ‘flikker op uit de Kamer, Tokkie’, dan dank ik ze altijd dat ze gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting. Dan zeg ik altijd: ik hoop dat het oplucht. Waar zijn we toch allemaal mee bezig?"

Daarna herpakte hij zich en verwees hij naar de K3 opnieuw als “de vogelwacht en niet de drie mooie dames uit België”.