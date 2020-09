Nederlands topmodel klaagt Belastingdienst aan wegens stalking en valsheid in geschrifte: “Ons leven stond compleet stil” SDE

23 september 2020

12u49

Bron: AD/Telegraaf 1 Showbizz Opvallend nieuws van bij onze Noorderburen. Het topmodel Lonneke Engel (39) heeft aangifte gedaan tegen de Belastingdienst, wegens onder meer stalking en valsheid in geschrifte. “Een heksenjacht”, noemt haar advocaat Sébas Diekstra het. Al zou Engel zelf ook een rol spelen, want zij werkte in de zaak samen met de omstreden fiscalist Frank B.

“Een financiële en sociale gijzeling." Zo omschrijven Lonneke Engel en haar partner de jarenlange jacht van de Belastingdienst in hun aangifte. Het topmodel woont al zo'n twintig jaar in New York, en zegt daar ook belastingplichtig te zijn. Maar daar bleek de Belastingdienst niet van overtuigd: Engel werd verdacht van belastingontduiking en de dienst lanceerde een onderzoek. Volgens de aangifte drongen medewerkers van de Belastingdienst onder meer binnen op het erf van vrienden van het topmodel, en bestookten ze Engel met brieven waarin haar werd opgedragen om twaalf jaar aan bewijs voor te leggen. Van vliegtuigtickets tot overzichten van gsm’s.

Beiden ontwikkelden ernstige gezondheidsklachten door de stress en onzekerheid. Advocaat Sébas Diekstra

“Al hun tijd werd maandenlang volledig besteed aan het opvragen en aanleveren van documenten”, klinkt het bij haar advocaat, Sébas Diekstra. “Hun leven stond compleet stil en beiden ontwikkelden ernstige gezondheidsklachten door de stress en onzekerheid. Haar partner belandt mede hierdoor in het ziekenhuis en cliënte is tot op de dag van vandaag nog steeds onder behandeling.” Machtsmisbruik, vindt Diekstra dan ook. Volgens hem werd z’n cliënte van meet af aan behandeld als schuldige en werd haar recht op privacy volop geschonden.

Het onderzoek had ook gevolgen voor haar leven in de Verenigde Staten, klinkt het. Omdat de Belastingdienst de hulp inriep van hun Amerikaanse tegenhanger, de IRS, kwam Engel ook daar in een slecht daglicht te staan. Bovendien zou de Belastingdienst de IRS hebben wijsgemaakt dat de middelen tot onderzoek in Nederland waren uitgeput, wat niet zo was. Dat is valsheid in geschrifte, volgens Diekstra.

Omstreden fiscus

Toch komt Engel ook niet ongeschonden uit de zaak. In 2002 nam ze fiscus Frank V. onder de arm als fiscaal adviseur. Hij staat in Nederland bekend als ‘fiscalist van de sterren’ en er loopt al ruim twee jaar een strafrechtelijk onderzoek naar hem, wegens het opzetten van illegale constructies. Zo regelde hij ook de belastingen van dj Afrojack, naar wie momenteel een onderzoek loopt vanwege vermeende belastingfraude.

Wij reageren nooit op individuele zaken. Woordvoerder van Belastingdienst

In 2005 kreeg het topmodel een navordering van 10 miljoen euro, omdat de Belastingdienst meende dat ze al jaren geen belastingen had betaald in Nederland. Frank B. sloot een overeenkomst met Belastingdienst, waardoor die navordering verlaagd werd naar 317.000 euro. Enige nadeel van die deal: daarmee gaf Engel indirect toe dat ze wel degelijk belastingplichtig was in Nederland. De kans bestaat dat de Belastingdienst haar daarom in de gaten is blijven houden.

Dat onderzoek werd in januari afgerond, zegt Diekstra, nadat de Belastingdienst vaststelde dat Engel inderdaad inwoner is van de Verenigde Staten. De Belastingdienst wil niet reageren op de aantijgingen. “Wij reageren nooit op individuele zaken”, zegt een woordvoerder.