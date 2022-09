Nederlands schrijversduo is brein achter hits Metejoor en Pommelien Thijs: “Er is zelfs al interesse van Bazart”

Metejoor zegt het in élk interview. “Ik heb twee hele fijne vrienden over de grens leren kennen. Een Nederlands duo, The Companions. Samen met hen maak ik mijn nummers.” Niet hij alléén zit dus achter de succesformule van onder meer ‘1 op een miljoen’ , ‘Rendez-vous’, ‘Ze meent het’ en ‘Dit is wat mijn mama zei’. “En die dankbaarheid siert Joris (Van Rossem is Metejoors echte naam, red.) enorm hard. Dààr doen wij het voor”, vertellen Stefan van Leijsen en Sasha Rangas ons vanuit hun omgebouwde garage tot studio in Dongen - op een tien minuutjes rijden van de Efteling. “De voorbije twee dagen zat Merol hier nog.” Voeg daar Maan, Emma Heesters, Flemming, Snelle en Roxeanne Hazes aan toe, en besluit dat het kruim van de populairste Nederlanders van ‘t moment intussen de weg vond naar de twee vrienden die elkaar negen jaar geleden leerden kennen op de Rockacademie in Tilburg. “De eerste drie jaar verdienden we níks als songwriters en producers”, zegt Sasha. “Toen moest ik nog bijklussen in de Efteling en ging Stefan lesgeven.”