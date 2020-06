Nederlands model Romee Strijd onthult geslacht van haar baby: “We kunnen niet wachten” Redactie

22 juni 2020

10u15

Bron: AD 0 Showbizz Fijn nieuws voor Romee Strijd en haar man Laurens: de tortelduifjes verwachten een meisje. Dat maakt het blonde topmodel vandaag bekend op Instagram. “We kunnen niet wachten tot we onze kleine meid kunnen ontmoeten”, zwijmelt Romee.

Drie weken geleden maakte Romee bekend in blijde verwachting te zijn van haar eerste kindje. Hoewel ze een sterke kinderwens had, dacht ze in eerste instantie dat die droom moeilijk werkelijkheid zou kunnen worden. Romee kreeg twee jaar geleden namelijk de diagnose PCOS, een aandoening waardoor haar hormoonhuishouding verstoord werd. Door meer onderzoek te doen naar PCOS en haar levensstijl om te gooien, kreeg ze uiteindelijk haar menstruatiecyclus terug en raakte ze dus ook zwanger.



Vandaag deelt de Nederlandse blondine een foto en filmpje van de gender reveal. Daarin is onder meer te zien hoe er wordt afgeteld en Laurens vervolgens een fles leegspuit waaruit roze rook komt. ‘We kunnen niet wachten tot we onze kleine meid kunnen ontmoeten’, schrijft Romee op Instagram.



Wanneer de kleine spruit wordt verwacht is nog niet bekend.



