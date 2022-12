Nederlands model Mila van Eeten (24) boekt grote successen: zelfs samenwerking met fotograaf van Kim Kardashian

De relatief onbekende Mila van Eeten (24) is volgens honderden kenners hét model om de komende tijd in de gaten te houden. Ze weten zeker dat Mila een “blijvende indruk” zal achterlaten en eren haar met een internationale prijs. Maar wie is dit Nederlandse topmodel on the rise ?

Mila is pas 14 jaar als een wildvreemde haar aanspreekt tijdens het winkelen in Amsterdam om te vragen of ze weleens modellenwerk heeft overwogen. “Ik moest lachen en zei: ‘Ik? Een model?’”, vertelt ze eerder aan Models.com. “Ik had er nog nooit over nagedacht om model te worden, omdat het niet in me opkwam dat het een optie voor me was.”

Drie jaar later staat ze op de catwalk voor het Italiaanse topmerk Versace. “Ik was eigenlijk veel te jong”, blikt ze later terug. Mila stopt als model en gaat aan de slag in een huis voor mensen met dementie. Een plek waar ze een dag kunnen doorbrengen, weg van hun eigen thuis. “We gingen wandelen, koken, zorgden voor dieren, schilderden, tekenden, maakten muziek en deden spelletjes”, aldus Mila. “Om samen een leuke dag te hebben en hun partners een adempauze te geven en wat tijd voor zichzelf.”



Twee jaar geleden wordt Mila opnieuw gescout en pakt ze alsnog haar kans. Inmiddels is ze fulltime model. “Het voelt als een hele nieuwe start en daar ben ik heel dankbaar voor”, zegt ze. “Ik heb niet meer genoeg tijd om in het huis te werken. Maar als ik thuis ben en vrije dagen heb, ga ik er altijd naartoe om te helpen als vrijwilliger.”

Thuis is Amsterdam, waar ze samenwoont met haar vriend, zanger Lucas Hamming. Maar de vrije dagen waren dit jaar ongetwijfeld schaars. Mila liep shows voor grote merken als Chanel, Givenchy, Dior en Burberry. Ze sierde de cover van tijdschriften als de Turkse Vogue en werd (niet voor de eerste keer) gefotografeerd door de eveneens Nederlandse Carlijn Jacobs, die wereldsterren als Kim Kardashian en Beyoncé voor haar lens had.

In zijn nopjes

2022 was een droomjaar voor Mila, vinden ook de ruim 400 modekenners die branchesite Models.com jaarlijks ondervraagt voor de Model van het jaar-wedstrijd. Prominenten als Edward Enninful, de baas bij de Britse Vogue, zien in Mila dé vrouwelijke ‘breakout star’ van het jaar. Winnaars van de prijs gaan zeker een “blijvende indruk” achterlaten in de modewereld, schrijft de site.

Mila, nu nog goed voor ‘slechts’ 15.000 volgers op Instagram, kan het amper geloven. “Dank, dank, dank, wat een jaar”, schrijft ze in haar Stories. Ook vriend Lucas is in zijn nopjes. “Mijn verkering en huisgenoot Mila is breakout star van het jaar”, schrijft hij. “Trots op jou.”

Van Eeten, die naar eigen zeggen een stevig ochtendhumeur heeft voordat ze haar eerste kop koffie achter de kiezen heeft, gaat nu vol voor haar modellencarrière. “Ik hoop dat ik zo lang als ik kan onderdeel mag zijn van deze ongelofelijke en grote modefamilie.”

De prestigieuze prijzen zijn dit jaar sowieso een Nederlands feestje. De grote winnaar is de half-Nederlandse Bella Hadid (26), die zowel door de kenners als het publiek is verkozen tot Model van het jaar. Vanwege haar activisme, bijvoorbeeld rond vrouwenrechten en het Palestijnse volk, is ze volgens lezers ook nog het model met de meeste sociale impact.

