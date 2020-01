Nederlanders verkiezen rapper Lil' Kleine tot ‘Dom Bontje’ BDB

20 januari 2020

20u16

Bron: ANP 1 Showbizz Lil' Kleine (25) is bij onze noorderburen uitgeroepen tot ‘Dom Bontje’. De rapper kreeg de meeste stemmen tijdens de verkiezing van de stichting Bont voor Dieren.

Lil' Kleine heeft zijn ‘winst' te danken aan een jas met een kraag van coyotebont waarin hij het afgelopen jaar meerdere keren is gespot. Door het dragen van bont zou hij jongeren het idee geven dat het "acceptabel, stoer en modieus" is. Volgens de Bont voor Dieren is hij een rolmodel en draagt hij "zo bij tot het in stand houden van dit dierenleed.” De artiest, die al eerder werd genomineerd, weigert de prijs in ontvangst te nemen.

Behalve Lil' Kleine waren ook rappers Donnie en Boef, zangers Gerard Joling en Samantha Steenwijk en voetbalster Jackie Groenen genomineerd. Vorig jaar ging model Famke Louise met de twijfelachtige titel lopen.