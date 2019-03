Nederlander Junkie XL maakt soundtrack van nieuwe terminatorfilm DBJ

23 maart 2019

16u41

Bron: ANP 0 Film Tom Holkenborg (51), beter bekend als Junkie XL, gaat naar verluidt de muziek voor de nieuwste Terminator-film componeren. Volgens The Hollywood Reporter gaat Holkenborg een nieuwe samenwerking aan met regisseur Tim Miller, met wie hij ook al samenwerkte voor de film Deadpool.

“Het is geweldig om weer met Tim samen te werken”, zegt Holkenborg tegen The Hollywood Reporter. De Terminator-films omschrijft hij als “iconisch”. Regisseur James Cameron is producer van Terminator: Dark Fate, zoals de film gaat heten.

Holkenborg werkte eerder aan onder meer ‘Mad Max: Fury Road’ en de laatste ‘Tomb Raider’-film. Voor zijn muziek bij de western ‘Brimstone’ van regisseur Martin Koolhoven ontving hij een Gouden Kalf, de belangrijkste Nederlandse filmprijs.