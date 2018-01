Nederlander is de nieuwe 'Bachelor' in VS (en hij ging direct al op een knie) TK

06u15

Bron: AD/ANP 0 Arie Luyendyk Jr. Showbizz De Nederlander Arie Luyendyk jr. heeft zijn opwachting gemaakt in de populaire Amerikaanse datingshow 'The Bachelor'. Het nieuwe seizoen van het tv-programma ging gisterenavond van start op tv-zender ABC.

In de eerste aflevering werd de 36-jarige Arie voorgesteld aan de deelnemers. Bij een van de vrouwen was de felbegeerde Nederlandse vrijgezel zo onder de indruk dat hij gelijk op een knie ging. Ook heeft hij al met een paar vrouwen gezoend.

Luyendyk jr., de zoon van de bekende autocoureur Arie Luyendyk, is geen onbekende voor het programma. Hij deed in 2012 al eens mee aan 'The Bachelorette', waarin mannelijke deelnemers strijden om een vrouw. Hij werd toen nipt tweede.

Dit keer zijn de rollen omgedraaid en mag Arie een vrouw uitkiezen. "Binnenkort word ik 36, dus het wordt tijd", zei hij toen zijn deelname in september bekend werd gemaakt. "Mijn vrienden hebben allemaal al kinderen, dus ik heb het gevoel dat ik de laatste ben die die stap gaat nemen."