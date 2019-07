Nederlander Gers Pardoel is niet weg te slaan van de Vlaamse podia: "Misschien verhuis ik wel naar Antwerpen" Redactie

16 juli 2019

00u00 0 Showbizz Vlaanderen heeft Gers Pardoel in het hart gesloten. "Ik heb deze zomer zelfs veel meer shows bij jullie dan in Nederland." Vanavond treedt hij op in het Q-Beach House, donderdag is de Nederlandse zanger headliner op het dj-festival The Day Before Tomorrow. "Ik hou van dit land. Misschien koop ik wel een huis in Antwerpen."

"Met zijn hits krijgt hij zonder probleem het hele park - en dus niet enkel het jonge volk - mee aan het zingen en dansen. We verwachten enorm veel van zijn optreden." De organisatie van The Day Before Tomorrow, een dj-festival in Brasschaat dat traditioneel een dag voor Tomorrowland plaatsvindt, vindt niet dat Gers Pardoel een vreemde eend in de bijt is op haar affiche. Ze hebben er wel vaker Nederlandse rappers op het podium, maar dan meestal van iets grover gebekte makelij, zoals Lil' Kleine of Kraantje Pappie. Toch vinden ze de 38-jarige zanger "de ideale act". Dat denken ze elders ook, want de populariteit van Gers overschrijdt genres én leeftijdsgrenzen. Van Ardooie en Bredene tot Lokeren en Zomergem: overal is hij deze zomer te gast.

Het klikt

Dit najaar koppelt hij daar nog een tournee aan vast langs Vlaamse concertzalen. "Ik kijk overal naar uit. Elke show die je speelt, is toch weer anders", zegt hij. Naast zijn vele optredens maakt de zanger ook op MNM het mooie weer. Elke woensdagochtend presenteert hij op de radiozender samen met dj Brahim 'Sing Your Song Deluxe'. Het blijft Gers zelf ook verbazen hoe hij hier steeds populairder wordt."Deze zomer heb ik veel meer shows in Vlaanderen dan in Nederland. Ik denk dat de Vlaming van een net iets andere muzikant houdt dan de doorsnee Nederlander. In principe kunnen jullie naar gelijk welke artiest luisteren, maar jullie kiezen voor mij", lacht hij. "Ik kan zelf niet verklaren wat het is, maar ik voel wel dat ik een klik heb met België. Ik hou echt van dit land. De Vlaming is heel nuchter en ik denk dat jullie toch wel merken dat ik niet probeer de ster uit te hangen."

Eerst wereldhit, dan kasteel

Bovendien geeft de 'The Voice Kids'-coach toe dat het plan om te verhuizen soms de kop durft op te steken. "Ik ben al een tijdje aan het rondkijken om iets te kopen in Antwerpen. Maar voorlopig blijft het bij kijken. Ik heb geen haast om te verhuizen, want ik woon graag in Tilburg. Het is niet ver van de Belgische grens, dus met de juiste planning kan ik overal op tijd geraken. Het duurt ongeveer 75 minuten om in Brussel te staan - als het niet te druk is op de weg tenminste", lacht hij. "Al moet ik toegeven dat de huizen in Antwerpen vaak mooier zijn dan bij ons. Ik heb een passie voor interieur en hou wel van jullie stijl."

Veel plannen, veel energie, en dat houdt de ambities groot. Droomt hij er nog altijd van om een wereldhit te scoren, zoals in zijn recent verschenen biografie te lezen staat? "Dat gaat gewoon gebeuren. Daar bestaat geen enkele twijfel over." En eens die wereldhit op zak is, koopt hij zichzelf een kasteel. "Ook dat staat vast. (lacht)"