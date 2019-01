Nederlander (69) die zich 20 jaar jonger wilde laten registreren verwacht nu achtste kind: “Nu voel ik me een tiener” Leon van Wijk

23 januari 2019

22u40

Bron: AD.nl 0 Showbizz De 69-jarige Nederlander Emile Ratelband maakt zich op voor de komst van zijn achtste kindje. Volgens de zelfverklaarde positiviteitsgoeroe, die vorig jaar tevergeefs naar de rechter ging om zich 49 jaar te laten verklaren, is zijn draagmoeder, die hij via Twitter vond, in verwachting. “Nu voel ik me helemaal een tiener.”

De alleenstaande Ratelband, die zeven kinderen heeft bij drie verschillende vrouwen, wil dolgraag nog een keer vader worden. Daarom zocht hij vorig jaar zomer via Twitter een draagmoeder. Zo’n 90 vrouwen meldden zich.



Een van hen, een hoofdverpleegkundige in een ziekenhuis, raakte volgens Emile kort daarna zwanger van een tweeling. Afgelopen november zei Ratelband dat de vrouw de kindjes had verloren.



Nu is dezelfde vrouw volgens Emile opnieuw in verwachting. “Ze vertelde het me op oudejaarsavond”, zegt de ondernemer. “Om middernacht gaf ze me een cadeautje, daar stond het op.” Begin volgende maand gaat hij met de draagmoeder naar de gynaecoloog en hoort hij of ze een jongetje of meisje krijgt.

Ik was 28 toen ik mijn eerste kind kreeg en de gevoelens zijn nu precies hetzelfde Emile Ratelband

Teenager

“Ik was 28 toen ik mijn eerste kind kreeg en de gevoelens zijn nu precies hetzelfde”, zegt een dolblije Emile. “Ik heb nu natuurlijk meer kennis dan toen, maar ik ben weer helemaal bezig met de mogelijke namen, hoe ik het ga doen met slapen... Ik ben natuurlijk al 20 jaar jonger, maar nu voel ik me helemaal een teenager.”



Ratelband verwijst naar zijn missie om zich officieel twee decennia jonger te laten verklaren, omdat hij zich 49 jaar voelt. De rechter wees dat verzoek vorig jaar af.

Eens in de twee weken

Emile heeft naar eigen zeggen duidelijke afspraken gemaakt met de draagmoeder. Zij mag het kindje één weekend in de twee weken zien en in de helft van de schoolvakanties. “Alle feestdagen vieren we samen”, zegt Emile, die benadrukt dat de moeder echt een rol zal spelen in het leven van het kind. “Ik heb het gezag, zij is de voogd.”



Emile kreeg overigens veel kritiek op zijn oproep voor een draagmoeder. Talloze mensen vonden het nogal egoïstisch dat een man van zijn leeftijd in zijn eentje een kind wil opvoeden. “Het kan me aan mijn reet roesten wat andere mensen vinden”, zegt Ratelband daar nu over. “Er is vastgelegd dat het kind naar de moeder gaat als mij iets overkomt.”