Nederland reageert bedroefd op overlijden Mies Bouwman TDS

26 februari 2018

22u19

Bron: ANP 10 Showbizz In Nederland is verdrietig gereageerd op het overlijden van tv-presentatrice Mies Bouwman (88). Ze begon haar carrière in 1951 en kwam decennialang als presentatrice in de Nederlandse huiskamers.

De Nederlandse premier Mark Rutte liet weten "geschrokken en bedroefd van het nieuws" te zijn. Met het overlijden van Mies Bouwman is de "Koningin van de Nederlandse televisie overleden", aldus Rutte. "Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen."

Geschrokken en bedroefd van het nieuws over Mies Bouwman. Vandaag is de koningin van de Nederlandse televisie overleden. Geliefd vanwege haar warme persoonlijkheid maar tot het einde scherpzinnig als altijd. Nederland zal haar ontzettend missen. Mark Rutte(@ MinPres) link

Nederland verliest een van zijn allergrootste tv-iconen, zei Shula Rijxman, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep. "Miljoenen Nederlanders genoten van haar in spraakmakende programma's zoals In de hoofdrol, Eén van de acht, Mies en scène en Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Met de eerste inzamelingsactie op radio en tv, het 23 uur durende Open Het Dorp, bracht zij Nederland bij elkaar", zegt de topvrouw van de NPO.

Vakvrouw

Televisieproducent John de Mol noemde haar een vakvrouw die het amusement op televisie heeft geïntroduceerd. "Mies was een vakvrouw van haar kruin tot aan haar tenen."

Presentator Albert Verlinde noemde Mies Bouwman in RTL Boulevard een warme persoonlijkheid die tot op hoge leeftijd betrokken was bij haar vak. "Ze haalde de gewone man voor de camera", zei hij. "Ze wilde altijd een breed publiek bereiken."

Verlinde leerde Mies echt goed kennen toen hij voor de AVRO uitvoerend producent was voor Het was stil op straat, een programma over de geschiedenis van de televisie. Hij zat ook in de redactie, samen met Mies en enkele oude rotten in het vak. "Ik was soms erg eigenwijs", zei hij over die periode. Mies vond dat geweldig. "Ze belde me dan 's avonds op en zei dat ik zo door moest gaan", aldus Verlinde. "We zullen haar vreselijk missen."

Een voorbeeld

Cabaretier Freek de Jonge, een goede vriend van Bouwman, vertelde in De Wereld Draait Door met veel genegenheid over de presentatrice. Hij noemde haar "een voorbeeld zoals zij is omgegaan met haar bekendheid, zoals ze altijd bezig is geweest zichzelf te ontwikkelen en het werk en gezinsleven op een onwaarschijnlijke manier in balans heeft weten te houden. Een fenomenaal mens!", zei De Jonge.

"Klein van gestalte, maar een grote persoonlijkheid." Zo reageert burgemeester Hans van der Pas op het overlijden van "de bekendste inwoner van zijn gemeente Rhenen", Mies Bouwman. Zij woonde in Elst, dat onderdeel is van Rhenen. "Heel verdrietig nieuws", aldus Van der Pas op zijn Facebookpagina. "Een gewone bijzondere vrouw met het hart op de goede plaats."

Mies Bouwman helaas overleden, heel veel sterkte voor haar familie, enorm fijn dat ik haar meerdere malen heb mogen ontmoeten. Deze foto is destijds gemaakt in Koninklijk Theater Carré na een voorstelling van het Kerstcircus 2012. pic.twitter.com/DbAfFaYIu5 Gerard Joling(@ gerardjoling) link