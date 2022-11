Nederland maakt hun inzending voor het Songfestival bekend

ShowbizzMia Nicolai en Dion Cooper vertegenwoordigen samen Nederland tijdens de 67ste editie van het Eurovisiesongfestival. Het duo is samengebracht door Songfestivalwinnaar Duncan Laurence en songwriter Jordan Garfield. Met z’n vieren schreven ze een song die “grote indruk maakte op de voltallige selectiecommissie”, waarna ze unaniem werden aangewezen als de Nederlandse inzending voor het muziekfestijn in Liverpool in 2023.

“We kregen dit jaar veel songs binnen, vooral ook van jong talent - wat een mooie ontwikkeling is. Dat geldt ook voor Mia Nicolai en Dion Cooper, twee eigenzinnige jonge talenten die zelf ook songs schrijven en een verhaal te vertellen hebben. De selectiecommissie was, unaniem, zeer te spreken over hun song waarin hun stemmen prachtig samenkomen”, zegt Eric van Stade, directeur AvroTros. “Ondanks dat we over het nummer nog weinig gaan zeggen, kunnen we stellen dat het een onderscheidende, uitgesproken en betekenisvolle song is die in het songfestival-deelnemersveld in positieve zin zeker gaat opvallen.”

Muzikale klik

Mia en Dion waren tot twee jaar geleden onbekenden van elkaar, totdat ze door Duncan en Jordan aan elkaar worden gekoppeld. Er is meteen een muzikale klik; hun stemmen passen mooi bij elkaar, net als de boodschap die ze willen uitdragen, laten ze in een verklaring weten. “Het Songfestival is hét podium waar mensen kunnen zien wat je als artiest te brengen hebt. Na al die jaren hard werken aan het vertalen van ons gevoel in muziek is dit een geweldige kans om op zo’n grote schaal ons verhaal te vertellen. Het voelt fantastisch en nog een beetje onwerkelijk, maar we zijn er klaar voor om Europa iets positiefs te brengen”, zegt het duo.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het liedje waarmee Mia Nicolai en Dion Cooper naar het Songfestival gaan, blijft voorlopig nog geheim. Wanneer de presentatie precies is, kan AVROTROS nog niet zeggen. Wel bevestigt een woordvoerder dat dat in het nieuwe jaar zal zijn. Vermoedelijk zal het nummer weer vlak voor de deadline gepresenteerd worden. De European Broadcasting Union stelt jaarlijks een datum, meestal half maart, waarop alle inzendingen bekend moeten zijn. De première was de afgelopen zeven jaar steeds begin maart.

Dit jaar wordt het Eurovisiesongfestival in Liverpool gehouden. Gezien het Songfestival niet in het winnende land Oekraïne gehouden kan worden, is er in samenspraak met Oekraïne en de EBU gekozen voor het Verenigd Koninkrijk. Op dinsdag 9 mei en donderdag 11 mei vinden de halve finales plaats, op zaterdag 13 mei de finale.

LEES OOK:

Bekijk ook: wie dingt mee om onze inzending voor het Songfestival te worden?