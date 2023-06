Nederland haalt klassieker vanonder het stof: ‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet’ keert terug, mét nieuwe presentator

‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet’ keert terug op de Nederlandse buis. Het programma ging van start in de eighties, en was ook in Vlaanderen mateloos populair. Zo werd de spelshow vanaf 1991 ook uitgezonden op de toenmalige BRT, en presenteerde zanger Bart Herman later ook de volledig Vlaamse versie. Voor de Nederlandse reboot wordt nu beroep gedaan op Ruben Nicolai.

‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet 2.0’ wordt geproduceerd door EndemolShine, en over twee weken starten de opnames. Presentator van dienst is Ruben Nicolai (48), die eerder ook al de eerste twee seizoenen van ‘Lego Masters’ - samen met Kürt Rogiers - voor z’n rekening nam. Het is de bedoeling dat ‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet’ nog dit jaar te zien is. De show werd indertijd bedacht en gepresenteerd door Peter Jan Rens (72). Toen hij in 1993 overstapte van VARA naar RTL 4, verhuisde het programma mee. De laatste aflevering werd in 1997 uitgezonden.

In ‘Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet’ stonden verschillende candid camera-filmpjes centraal, waarin Rens telkens een belangrijke rol speelde. In de spelshow werd eerst een serie filmpjes met dezelfde situatie getoond, waarna één ervan halverwege werd stopgezet. Aan de kandidaten werd vervolgens over de desbetreffende persoon gevraagd: “Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet?”. De deelnemer die het beste scoorde, mocht vervolgens aan de bak in het finalespel. Telkens als de kandidaat daar goed raadde, werd er een prijs of geldbedrag gewonnen. Bij een fout antwoord was de finalist alles kwijt, en bleef enkel een waardebon als troostprijs over.

Het programma was ook bij ons ontzettend succesvol. Vanaf 1991 werd het zelfs een samenwerking tussen VARA en BRT. Hierdoor had het programma zowel Vlaamse als Nederlandse kandidaten en filmpjes. In 1996 presenteerde zanger Bart Herman de Vlaamse versie van het spelprogramma op VT4.

Volledig scherm Peter Jan Rens. © Still YouTube

