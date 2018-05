NCIS-ster zinspeelt op zwaar pestgedrag op de set: "Meerdere fysieke aanvallen" TK

14 mei 2018

11u06

Bron: News Australia 0 Showbizz Vorige week verliet Pauley Perrette na 15 seizoenen de populaire serie 'NCIS'. De actrice, die al die jaren in de huid van personage Abby Sciuto kroop, vertrok echter niet in stilte. Op Twitter zinspeelde ze op onfrisse praktijken achter de schermen van de crimireeks. Ze heeft het daarbij onder meer over 'meerdere fysieke aanvallen'.

In oktober 2017 maakte Perrette - eveneens via Twitter - bekend dat ze een einde zou maken aan haar carrière bij NCIS. "Ik heb de beslissing vorig jaar al genomen", vertelde ze toen. "Ik hoop dat iedereen houdt van wat Abby ons de afgelopen 16 jaar gegeven heeft. Al de liefde, het gelach, de inspiratie... Ik hou net zo veel van haar als jullie."

Perrette gaf verder geen reden waarom ze precies opstapte en bedankte ook de crew en haar collega's niet voor de afgelopen jaren. Er deden dan ook al snel geruchten de ronde dat er onvrede heerste tussen de actrice en de rest van de cast. Zo meldden heel wat media de afgelopen weken dat het er bovenhands opzat tussen Perrette en Mark Harmon, die de rol van Leroy Jethro Gibbs vertolkt.

De ruzie had volgens Radar Online te maken hebben met Dave, de pitbull die Harmon uit het asiel redde. Het dier beet in oktober 2016 een van de crewleden, die daarna genaaid moest worden. Naar verluidt bracht hij de hond een aantal maanden later toch opnieuw mee naar de set omdat hij geen dogsitter had. Volgens de nieuwswebsite sloot hij het dier op in zijn eigen trailer en had iedereen op de set daar vrede mee, behalve Perrette. De actrice ging door het lint en er ontstond een luide ruzie. Daarna weigerde ze om met Harmon aan een tafel te zitten tijdens de repetities en wilde ze zo weinig mogelijk scènes met hem opnemen.

Pestgedrag?

De actrice laat nu echter via Twitter weten dat 'de geruchten die online de ronde doen' onzin zijn en dat er een heel andere reden is voor haar vertrek. Gisterenavond zinspeelde ze in enkele tweets over onfrisse praktijken op de set van NCIS. "Ik wilde niet laag zakken, en dat is waarom ik nooit verteld heb wat er precies gebeurd is", klonk het vaag. "Maar misschien is het verkeerd van mij om het verhaal niet te vertellen. De waarheid. Ik heb het gevoel dat ik mijn crew, mijn job en zo veel anderen moet beschermen. Maar wat is de prijs?"

Veel details geeft ze niet, maar volgens Perrette is er een 'machine' die haar stil houdt. "Een zeer rijke en machtige publiciteitsmachine die leugens over mij verspreidt", aldus de geheimzinnige actrice. "Hij heeft het gedaan", voegt ze eraan toe. "Ik steun al jarenlang antipestprogramma's, maar nu weet ik pas hoe het voelt. Als het je school of je werk is en je moet er blijven heen gaan? Het is verschrikkelijk. Ik ben vertrokken. Meerdere fysieke aanvallen. Nu begrijp ik het pas."

There is a "machine' keeping me silent, and feeding FALSE stories about me. A very rich, very powerful publicity "machine". No morals, no obligation to truth, and I'm just left here, reading the lies, trying to protect my crew. Trying to remain calm. He did it. Pauley Perrette(@ PauleyP) link

I've been supporting ant-bullying programs forever. But now I KNOW because it was ME! If it's school or work, that you're required to go to? It's horrifying. I left. Multiple Physical Assaults. I REALLY get it now. Stay safe. Nothing is worth your safety. Tell someone. Pauley Perrette(@ PauleyP) link