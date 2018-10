NCIS-producent moet opstappen na #MeToo-klachten TK

02 oktober 2018

20u55

Bron: ANP 0 Showbizz CBS Television heeft de samenwerking met producent Brad Kern verbroken. Volgens The Hollywood Reporter is dat het gevolg van een aantal onderzoeken die tegen de producer van series als 'NCIS: New Orleans' en 'Charmed' lopen. Hij wordt verdacht van onder meer seksueel ongewenst en onprofessioneel gedrag en racistische uitspraken tegen medewerkers.

Sinds december liepen er al twee interne onderzoeken naar Kern. In juni werd hij al tijdelijk geschorst, op basis van de eerste resultaten. Nu is die schorsing omgezet in een definitief ontslag.

De klachten hadden niet alleen betrekking op de serie die hij momenteel als producent begeleidde ('NCIS: New Orleans'), maar ook op series die hij in het verleden maakte zoals 'Beauty and the Beast' en 'Charmed'.

Het is niet de eerste grote naam bij CBS die het veld moet ruimen als gevolg van de #MeToo-discussie. In september moest topman Leslie Moonves vertrekken vanwege onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vlak daarna moest ook Jeff Fager, die al 36 jaar het programma '60 Minutes' maakte, om dezelfde reden de zender verlaten.