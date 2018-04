National Geographic kiest vrouwelijk genie voor derde seizoen van 'Genius' TC

19 april 2018

Showbizz Mary Shelley, de schrijfster van onder andere 'Frankenstein', zal het genie zijn wiens verhaal in het derde seizoen van 'Genius' aan bod komt. Eerder kwamen al Albert Einstein en Picasso aan de beurt in de reeks van National Geographic.

'Genius: Picasso', de tweede reeks gebaseerd op het leven van de beroemde Spaanse schilder met Antonio Banderas in de hoofdrol, is vanaf zondag te zien op National Geographic. Die reeks kwam er na het succesvolle eerste seizoen waarin het leven van Albert Einstein (Geoffrey Rush) in beeld werd gebracht. Nu achtte de zender het dus tijd om een vrouwelijk genie in de kijker te zetten. De keuze viel op Mary Shelley, een Britse schrijfster uit de 18de eeuw. Zij schreef op haar 19de al haar beroemdste werk: 'Frankenstein', het verhaal over het legendarische monster. Nadien schreef ze nog enkele romans, maar ook reisverhalen, theaterstukken en biografieën. Toch werd al haar werk na 'Frankenstein' lange tijd wat ondergewaardeerd. Pas sinds de jaren '70, toen enkele van haar ongepubliceerde werken toch in boekvorm werden uitgegeven, wordt ze echt naar waarde geschat. Nu geldt ze als een van de meest invloedrijke Britse schrijfsters uit de geschiedenis. Dat ze er ook een boeiend privé-leven op nahield én dat ze een rebelse en progressieve persoonlijkheid was, zal waarschijnlijk ook meegespeeld hebben bij de keuze om haar leven te verfilmen.